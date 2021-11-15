Сейчас проводится эвакуация учащихся и персонала, а сотрудники ГСЧС дежурят на месте происшествия.

К теме Нет ни одной школы, где вакцинировано 100% работников: в Одессе ученикам продлили дистанционку

Местный телеграм-канал обнародовал видео, на котором видно эвакуацию учащихся школы №111. На место приехали медики, спасатели и полиция.

Смотрите видео, как эвакуировали учеников:

Через несколько минут появилась информация о том, что заминировали и школу №23. Однако спасатели после проверки заявили, что здание не заминировано. Там уже в 10:56 начали заводить школьников в помещение.

Школу №23 "заминировали" / Фото с телеграм-канала "Днепр оперативный"

Школу №111 "заминировали" на прошлой неделе

13 ноября на электронную почту учебно-воспитательного комплекса № 111 поступило сообщение о "минировании" школы. Директор срочно позвонила администратору, который находился в школе, и вызвала полицию.

Во время событий в заведении гимнастикой занимались 15 детей шестилетнего возраста. Детей немедленно эвакуировали администратор школы и руководитель кружка, а затем позвонили родителям, чтобы те забрали их домой. На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, кинологи, спасатели и другие ведомства. Факт минирования не подтвердился.