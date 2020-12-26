"Не сдала деньги на праздник": в Днепре учительница выгнала ученицу из класса на Святого Николая
Скандал разгорелся в Голубовской школе, что на Днепропетровщине. Там учительница начальных классов якобы выставила первоклассницу за дверь на Святого Николая. А все потому, что ее мама не сдала деньги в "фонд класса" накануне праздника.
Учительница заявила, что ни в чем не виновата и ученицу за дверь не выставляла. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
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Позиция мамы школьницы
Мама первоклассницы Даши объяснила, что мероприятие провели за счет родительских взносов. До инцидента женщина регулярно вносила деньги в "фонд класса", однако накануне праздника отказалась делать очередной взнос.
Я сдала все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя,
– отметила мать первоклассницы.
По словам женщины, учительница выставила ее дочь из класса еще до окончания уроков. Мама добавила, что девочка пыталась зайти в класс, но уже не смогла, потому что в класс уже зашел Святой Николай и двери были закрыты.
Что об этом говорит дирекция школы
Директор Голубовской школы отметил, что любые фонды и взносы в школе запрещены. Он не видит конфликта в ситуации, ведь, по его словам, все без исключения дети получили подарки, купленные на средства территориальной общины.
В то же время учительница Даши отказалась комментировать ситуацию. На запросы журналистов, женщина ответила, что "ни в чем не виновата" и "не выставляла" ребенка из класса.
К большому сожалению, такие ситуации случаются в школах регулярно. Так, к примеру, 2 года назад в харьковской школе вспыхнул конфликт из-за торта. Мама одной из учениц не сдала деньги на нужды класса, поэтому ее дочь поставили перед доской на праздновании сказали, что для нее торта нет.
Источник: 24 канал
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