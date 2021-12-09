В Днепре снова заминировали школы: перечень и фото с места происшествия

В Днепре второй раз за неделю заминировали школы №23 и 21. Всех детей и учителей эвакуировали на улицу.

О "минировании" сообщили местные соцсети, где и опубликовали фото эвакуированных школьников.

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Так, один ученик, опубликовавший видео, отметил, что школу №23 снова "заминировали", поэтому дети пропускают уроки.

Впоследствии появилось сообщение о минировании школы №21, которая расположена на улице Староказацкая.

На место прибыли правоохранители и взрывотехники. Они начали проверку учебных и других помещений.

Добавим, что 8 декабря сообщалось о заминировании сразу 3 школ, однако правоохранители не нашли там опасных предметов.

Подобные "минирования" в Харькове

В Харькове почти ежедневно "минируют" школы и ВУЗы. Так, в милицию 6, 7 и 9 декабря поступали сообщения об угрозе взрыва в местных учебных учреждениях. Это, вероятно, делает более изобретательный "террорист". Он заявил, что учебные учреждения могут взорвать, если ему не отправят 7 миллионов гривен.

Какое наказание за псевдоминирование