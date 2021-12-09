О "минировании" сообщили местные соцсети, где и опубликовали фото эвакуированных школьников.
К теме В Харькове в очередной раз заминировали школу: напуганных учеников вывели
Так, один ученик, опубликовавший видео, отметил, что школу №23 снова "заминировали", поэтому дети пропускают уроки.
Впоследствии появилось сообщение о минировании школы №21, которая расположена на улице Староказацкая.
На место прибыли правоохранители и взрывотехники. Они начали проверку учебных и других помещений.
Добавим, что 8 декабря сообщалось о заминировании сразу 3 школ, однако правоохранители не нашли там опасных предметов.
Подобные "минирования" в Харькове
В Харькове почти ежедневно "минируют" школы и ВУЗы. Так, в милицию 6, 7 и 9 декабря поступали сообщения об угрозе взрыва в местных учебных учреждениях. Это, вероятно, делает более изобретательный "террорист". Он заявил, что учебные учреждения могут взорвать, если ему не отправят 7 миллионов гривен.
Какое наказание за псевдоминирование
- За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется уплатить штраф).
- В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Также если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершено во второй раз – нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.