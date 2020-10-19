В Днепре школы тоже решили не прислушиваться к рекомендациям правительства, которые предлагали начать каникулы с 15 октября. Так, школьники в городе будут отдыхать с 22 по 30 октября.

Об этом сообщила начальница управления образования городского департамента гуманитарной политики Оксана Салогуб, передает Днепровский горсовет.

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По ее словам, сейчас в школах Днепра фиксируется положительная динамика. В частности, уменьшается количество случаев коронавируса у учащихся – от 144 до 105 и заболевание гриппом – от 164 до 122 человек. Поэтому классы постепенно выходят из самоизоляции.

В то же время, по информации горсовета, ученики будут отдыхать на осенних каникулах с 22 по 30 октября.

Кроме того, поскольку 25 октября в помещении школ пройдут местные выборы, там уже проводятся все необходимые меры безопасности для учеников и избирателей в условиях карантина.

"Учебные заведения, в которых расположены избирательные комиссии и помещения для голосования, обеспечены дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты, одноразовыми перчатками и тому подобное. Также будет проводиться регулярная уборка и проветривание помещений, температурный скрининг всех посетителей", – добавила Оксана Салогуб.

Отметим, что Днепр с понедельника, 19 октября, отнеесли к оранжевой зоне эпидемической опасности. Какие города и регионы попали в красную зону – читайте здесь.

К слову, правительство рекомендовало школам установить каникулы с 15 по 30 октября, с последующим переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации. Однако окончательное решение принимают городские власти.