Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой. Тело школьницы нашла мама во дворе своего дома.

К теме Выпускница подала апелляцию из-за задания на ВНО-2021, но у нее забрали 12 баллов

Почему девушка покончила с собой? В своей предсмертной записке погибшая указала, что не смогла поступить в учебное заведение. Поэтому и приняла решение покончить с собой. Добавим, что девушка повесилась на металлической перекладине.

К слову, ранее в Днепровской области ученик 11 класса опасался, что не сдаст ВНО из-за отставания в учебе. Поэтому он пытался покончить с собой. Детали – в статье.

Тревожная статистика самоубийств

За последнее время в Украине фиксируют всплеск попыток самоубийства среди подростков. Только за первые пять месяцев 2021 года количество случаев сравнялось с годовыми показателями двух предыдущих лет.

В частности, уже зафиксировано более 126 попыток и случаев, когда дети решили покончить с собой. И это рекордные цифры для Украины. Так, несовершеннолетние:

выпрыгивали из окон многоэтажек;

испытывали на себе действие лекарств;

приобщались к различным играм смерти.

Также влиять могло и дистанционное обучение, когда большую часть времени школьники проводили в четырех стенах, без нормальной социализации.

Призываем не игнорировать состояние ваших близких – поговорите об их проблемах или обратитесь к специалисту. И родители – не давите на ребенка относительно поступления в вуз или колледж.