Почему учительницу уволили

Директора школы с углубленным изучением французского языка Наталью Пешехонову уволили еще с 20 сентября. Как сообщили в горсовете, это сделали из-за многочисленных системных нарушений.

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По словам начальницы отдела кадровой работы управления образования в Днепре Елены Шовковой, в школе выявили ряд нарушений карантинных требований, из-за чего директор получила два выговора.

Кроме того, школу проверили на соблюдение законодательства о труде и выявили нарушения в организации работы охраны и технического персонала – из 78 работников только 46 прошли медосмотр, а у 12 – не было медицинских книжек.



Школа №126 в Днепре / Фото dnipro.tv

Также в школе не было журналов регистрации инструктажей по охране труда и учета регистрации несчастных случаев на производстве. За это директору Наталье Пешехоновой вынесли третий выговор, который стал основанием для увольнения.

Родители вышли на протест

После увольнения директора более 200 родителей, чьи дети учатся в этой школе, вышли на митинг с требованием восстановить Наталью Пешехонову в должности.

Родители направили открытое письмо президенту и обратились в посольство Франции. Адвокат Виталий Погосян говорит, что родители планировали обжаловать решение департамента в судах, потому, что за соблюдение карантинных норм отвечает, в том числе и департамент.



Протест против увольнения учительницы / Фото Vgorode

Известно, что школа №126 в этом году заняла 9 место в рейтинге ВНО среди других школ Днепра.

Следующий митинг был запланирован на 23 сентября, однако он не состоялся, потому что за день до этого мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Пешехонову восстановят в должности директора. Также он извинился за действия своих подчиненных.

Впоследствии Филатов написал в фейсбуке, что для него переломным моментом в этом скандале стала... реакция родителей.

Когда почти 200 различных людей в рабочий день выходят в школу на митинг, то значит, что "дело пахнет керосином",

– сказал он.

К слову, во Львове учительницу истории Марьяну Батюк уволили с работы более трех лет назад. Это сделали потому, что в соцсетях женщина поздравила Гитлера с днем ​​рождения и процитировала его. Учительница решила восстановиться в должности, но суд не поддержал ее иск.