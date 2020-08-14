Во время получения части взятки в Днепре задержали ректора Украинского государственного химико-технологического университета. В целом злоумышленники должны были получить 150 тысяч гривен.

Кого задержали? По данным УП, полиция задержала ректора УГХТУ Константина Сухого и его помощника.

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За что их задержали? В полиции Днепра сообщили, что ректора и его помощника задержали за то, что они за 150 тысяч гривен обещали предоставить предпринимателю разрешение на использование университетского инновационного оборудования.

Но получить всю сумму взятки чиновники не смогли. Правоохранители задержали ректора и его помощника после получения только первой части взятки – 25 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им подозрения и избрания мер пресечения.

Добавим, что за принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать высокие должности или заниматься определенной деятельностью.