В Днепре преподаватель назвал Украину "руиной" без русского языка: видео
Преподаватель кафедры философии НТУ "Днепровская политехника" отказался вести пару на украинском языке. В ответ на соответствующую просьбу студентки педагог сказал писать на него жалобу. Кроме того, он заявил, что Украина без русского языка – руина.
После слов студентки о том, что по закону нужно преподавать на украинском языке, педагог все равно отказался это делать. Соответствующее видео опубликовал отец студентки в фейсбук-группе "Батьки SOS".
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Детали инцидента в днепровской политехнике
Два языка – одна нация, один язык – руина, а не Украина,
– сказал преподаватель.
После этого студентка вышла из аудитории. По словам ее отца, это уже не первый раз преподаватель отказывается вести пару на украинском языке.
"Дочь не промолчала и написала жалобу ректору", – сказал отец девушки.
На следующий день на пару якобы пришла комиссия и выяснила ситуацию. Решение относительно преподавателя должны были принять в течение 3 дней, однако сейчас уже прошел месяц, а его до сих пор нет. Как рассказал отец студентки, педагога отстранили от преподавания.
В Днепре преподаватель отказался вести пару на украинском языке: видео
Автор публикации заметил, что некоторые студенты вступились за профессора и выступили в поддержку русского языка на лекциях. Ведь, мол, в Днепре и так все общаются на русском.
В поддержку украинского языка, кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали,
– сказал отец студентки.
Заметим, на сайте университета пока нет никакой информации относительно инцидента.
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