Преподаватель кафедры философии НТУ "Днепровская политехника" отказался вести пару на украинском языке. В ответ на соответствующую просьбу студентки педагог сказал писать на него жалобу. Кроме того, он заявил, что Украина без русского языка – руина.

После слов студентки о том, что по закону нужно преподавать на украинском языке, педагог все равно отказался это делать. Соответствующее видео опубликовал отец студентки в фейсбук-группе "Батьки SOS".

К теме Учительница из Одессы набросилась на ребенка из-за ответа на украинском языке: детали скандала

Детали инцидента в днепровской политехнике

Два языка – одна нация, один язык – руина, а не Украина,

– сказал преподаватель.

После этого студентка вышла из аудитории. По словам ее отца, это уже не первый раз преподаватель отказывается вести пару на украинском языке.

"Дочь не промолчала и написала жалобу ректору", – сказал отец девушки.

На следующий день на пару якобы пришла комиссия и выяснила ситуацию. Решение относительно преподавателя должны были принять в течение 3 дней, однако сейчас уже прошел месяц, а его до сих пор нет. Как рассказал отец студентки, педагога отстранили от преподавания.

В Днепре преподаватель отказался вести пару на украинском языке: видео

Автор публикации заметил, что некоторые студенты вступились за профессора и выступили в поддержку русского языка на лекциях. Ведь, мол, в Днепре и так все общаются на русском.

В поддержку украинского языка, кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали,

– сказал отец студентки.

Заметим, на сайте университета пока нет никакой информации относительно инцидента.