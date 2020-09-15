В Днепре школу №137 пришлось закрыть на карантин из-за того, что там сразу в пяти учителей обнаружили коронавирус. Учебное заведение сразу закрыли на карантин, а детей и учителей отправили на дистанционное обучение.

Об этом сообщило издание "Днепр News".

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В школе COVID-19 подтвердили в 5 учителей, двое из них – преподаватели начальных классов. Администрация заведения подчеркивает, что педагоги заметили первые симптомы и сразу обратились к семейным врачам.

"Работники, почувствовав себя плохо, обратились к медикам. Семейные врачи дали им направление на прохождение тестов", – отметила директор 137-й школы.

Впоследствии ПРЛ-тест подтвердил заболевания, поэтому в школе приняли решение перейти на карантин. Зато учеников перевели на дистанционное обучение предварительно на 2 недели – с 14 по 27 сентября.

Интересно, что ни у одного из учеников не выявлено случая заболевания коронавирусом.

К слову, за прошедшие сутки, 14 сентября, в Днепре зафиксировали 110 новых случаев заражения COVID-19. В целом с начала эпидемии в области зафиксировали более 2 тысяч случаев, 38 пациентов умерли.