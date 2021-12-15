В Днепре 4-летняя девочка сбежала из садика и потерялась: где ее нашли

В Днепре из детского сада сбежала 4-летняя воспитанница. Девочка незаметно для воспитателей ушла из учреждения образования в город.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении №28. К поискам привлекли правоохранителей.

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Девочка сбежала из садика

В садик пришла женщина, чтобы забрать свою 4-летнюю крестницу, но ее в заведении не оказалось. Воспитательница сообщила, что ребенка забрал дедушка. Однако впоследствии оказалось, что мужчина тоже не забирал внучку.

После этого в детсад приехала мама девочки, которая сразу же позвонила в полицию.

Как нашли девочку

В это время в полицию обратились очевидцы и сообщили, что на конечной остановке одного трамвая возле ТЦ NeoPlaza заметили одинокую маленькую девочку. По описанию она была похожа на пропавшую.

Правоохранители, приехавшие в торговый центр, обнаружили там маленькую беглянку. Она назвала свое имя и сказала, что ушла из садика самостоятельно.



Девочку нашли на остановке / Фото с телеграм-канала "Днепр оперативный"

Патрульные доставили ребенка в детсад, где ее ждала мама.

К слову, в Полтаве 2-летний воспитанник детского сада №34 "Журавлик" вернулся домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов. Детали инцидента – читайте в статье.