Во время вебинаров на ютуб-канале УЦОКО будут рассмотрены отдельные задания тестов по этим дисциплинам, пути выполнения различных заданий.

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Первый вебинар пройдет 18 января в 15:00 относительно проведения ВНО по английскому языку.

Будем говорить о том, на что стоит обратить внимание, готовясь к тестированию по английскому языку. Мы продолжаем ряд видеоматериалов от УЦОКО относительно особенностей ВНО-2022,

– сообщили в ведомстве.

График вебинаров для подготовки к ВНО-2022:

18 января – подготовка к ВНО по английскому языку;

19 января – подготовка к ВНО по немецкому языку;

20 января – подготовка к ВНО по испанскому языку;

21 января – подготовка к ВНО по французскому языку;

27 января – подготовка к ВНО по украинскому языку и литературе;

28 января – подготовка к ВНО по истории Украины.

Добавим, что в декабре провели вебинары, посвященные ВНО-2022 по физике, географии, биологии и химии:

Вебинар о тесте ВНО по физике – смотрите по ссылке.

Вебинар о тесте ВНО по географии – смотрите здесь.

Вебинар о тесте ВНО по биологии – смотрите по ссылке.

Вебинар о тесте ВНО по химии – смотрите здесь.

К слову, в 2022 году для ВНО можно выбрать для сдачи только 5 предметов за счет государства. Однако в этом году также можно сдать больше дополнительных предметов, но за свой счет.

График ВНО-2022

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

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Изменения в тестах ВНО-2022

ВНО по математике уровня "стандарт" – в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Важно! Больше информации о тестах ВНО-2022 – читайте по ссылке.

Добавим, что с 5 по 22 января продолжается регистрация на пробное ВНО. На него уже зарегистрировались почти 43 тысячи человек. Больше всего выбрано тестирований по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.