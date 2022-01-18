Во время вебинаров на ютуб-канале УЦОКО будут рассмотрены отдельные задания тестов по этим дисциплинам, пути выполнения различных заданий.
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Первый вебинар пройдет 18 января в 15:00 относительно проведения ВНО по английскому языку.
Будем говорить о том, на что стоит обратить внимание, готовясь к тестированию по английскому языку. Мы продолжаем ряд видеоматериалов от УЦОКО относительно особенностей ВНО-2022,
– сообщили в ведомстве.
График вебинаров для подготовки к ВНО-2022:
- 18 января – подготовка к ВНО по английскому языку;
- 19 января – подготовка к ВНО по немецкому языку;
- 20 января – подготовка к ВНО по испанскому языку;
- 21 января – подготовка к ВНО по французскому языку;
- 27 января – подготовка к ВНО по украинскому языку и литературе;
- 28 января – подготовка к ВНО по истории Украины.
Добавим, что в декабре провели вебинары, посвященные ВНО-2022 по физике, географии, биологии и химии:
- Вебинар о тесте ВНО по физике – смотрите по ссылке.
- Вебинар о тесте ВНО по географии – смотрите здесь.
- Вебинар о тесте ВНО по биологии – смотрите по ссылке.
- Вебинар о тесте ВНО по химии – смотрите здесь.
К слову, в 2022 году для ВНО можно выбрать для сдачи только 5 предметов за счет государства. Однако в этом году также можно сдать больше дополнительных предметов, но за свой счет.
График ВНО-2022
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
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Изменения в тестах ВНО-2022
- ВНО по математике уровня "стандарт" – в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.
- Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.
Добавим, что с 5 по 22 января продолжается регистрация на пробное ВНО. На него уже зарегистрировались почти 43 тысячи человек. Больше всего выбрано тестирований по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку.