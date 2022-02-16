Для выпускников школ могут отменить ГИА: что об этом известно

В Украине планируют освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Что известно об отмене ГИА

Почему хотят упразднить ГИА? Принять такое решение предлагают по двум причинам – во-первых, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине, а во-вторых, для экономии средств.

К теме Неожиданно: какой предмет больше всего выбирают для ВНО и сколько человек уже зарегистрировались

Законопроект предлагает освободить от прохождения ГИА выпускников школ, которые:

заканчивают 11 класс в 2022 году и не регистрировались для участия в ВНО;

зарегистрировались для участия в ВНО только с целью прохождения ГИА, о чем отметили при регистрации;

сначала зарегистрировались для участия в ВНО, но отказались от участия в нем не позднее 5 недель до начала проведения основной сессии;

зарегистрировались для участия в ВНО, но не приняли в нем участия.

Таким образом, предлагается вернуться к правилам, действовавшим в 2020 и 2021 годах относительно ГИА в школах, когда ученики могли получить итоговую годовую оценку и не проходить ГИА в школе или в форме ВНО.

Отметим, что отменить государственную итоговую аттестацию может только Верховная Рада, поскольку обязательность ГИА для учеников определена положениями закона "Об образовании".

В то же время выпускники, желающие проходить ГИА в этом году, в том числе и в форме ВНО, имеют на это право.

Что говорят в МОН

Министр образования Сергей Шкарлетт отметил, что в настоящее время МОН ищет решение о проведении ГИА в 2022 году. В частности, власти отслеживают показатели заболеваемости коронавирусом в разных областях.

Сейчас продолжаются активные консультации и обсуждения относительно аттестации. Решение должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава,

– заявил Шкарлетт.

Отметим, что согласно закону ученики должны пройти ГИА за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам (это после 4, 9 и 11 классов).

Образовательный омбудсмен просит не отменять ГИА

Даже если ГИА для учеников отменят, выпускники все равно могут пройти ее по желанию. Ведь для одиннадцатиклассников аттестация проходит в форме ВНО. А внешнее независимое оценивание обязательно состоится.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что отмена ГИА в школе может привести к большим образовательным потерям. Он призывает народных депутатов и МОН тщательно взвесить все "за" и "против" и не отменять аттестацию в 2022 году.

Отменять третий год подряд этот важный инструмент оценивания учебных результатов учеников базовой и старшей школы, по моему мнению, означает углубить незнания относительно качества украинского образования, которое с начала пандемии и так понесло существенные потери,

– объяснил он.

Горбачев отметил, что одиннадцатиклассники этого года были выпускниками 9 классов в начале пандемии и также не сдавали тогда ГИА. То есть, фактически их образовательные результаты на уровне базовой и старшей школы остаются не оцененными.

К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым нужно успешно пройти независимое внешнее оценивание, чтобы поступить в университет. Так, первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык.