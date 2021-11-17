Курс разработан совместно с образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым, общественными организациями "Эдкемп Украина" и "Смарт Образование".

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Кроме учителей, курс подойдет руководителям школ, родителям и всем остальным, кого интересует тема добропорядочности в школе.

Чем полезен курс

Образовательный омбудсмен отметил, что курс поможет получить знания и навыки, чтобы уменьшить возможности возникновения недобропорядочных и коррупционных ситуаций. А также – создать в школе среду, в которой доверяют и уважают права.

В курсе собраны знания о добропорядочности, предотвращении коррупции и инструментах для учителей, которые могут помочь формировать добропорядочную среду.

Во время прохождения курса учителя через практические кейсы и интерактивные тренировочные упражнения приобретут полезные навыки:

понятие добропорядочности – что это такое и на что влияет;

как коррупция и недобропорядочность проявляются в школьной среде;

права и обязанности учителей – как их реализовывать и защищать;

как учителя помогают противостоять нечестности;

инструменты создания добропорядочной среды (академическая добродетель, академическая свобода, педагогика партнерства) и т.д.

Курс состоит из 8 видеоуроков, а также включает электронное пособие с учебными материалами.

В конце обучения вас ждет финальный тест, в случае его успешного выполнения (80% правильно выполненных заданий) каждый получит сертификат, который можно использовать для повышения квалификации (6 часов, 0,2 кредита ЕКТС).

Проходить курс можно в любое удобное время. Зарегистрироваться на него можно по этой ссылке.

К слову, неформальное обучение и самообразование теперь будет признаваться в Украине. На базе этого обучения даже будут присваивать профессиональные квалификации, без необходимости обучения в вузах. Детали – читайте в статье.