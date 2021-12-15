Что известно о курсе по IT-предпринимательству

Образовательная программа будет предложена студентам 2 – 3 курсов, которые учатся как по техническим, так и нетехническим специальностям.

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"Она должна вдохновить молодежь, дать представление о том, как работает IT-бизнес и подготовить компетентные кадры для украинского IT-рынка в целом", – говорят в МОН.

Студентам предложат:

практические занятия,

лекции,

microlearning-блоки,

бизнес-симуляции,

работу над реальными кейсами компаний.

Лучшие студенты получат менторскую поддержку от ведущих специалистов продуктового IT.

Какие вузы первыми опробуют IT-программу

На пилотном этапе доступ к курсу получат студенты:

Киевского национального экономического университета,

Национального авиационного университета,

Киевского национального университета строительства и архитектуры,

Национального университета "Черниговская политехника",

Одесской юридической академии и факультета информатики,

Киевского политехнического института им. Сикорского.

С сентября 2022 года курс планируют расширить более чем на 50 заведений высшего образования по всей стране. Помогать в онлайн-адаптации курса будет студия онлайн-образования EdEra.

Как IT-сфера влияет на экономику страны

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что один человек в продуктовом IT генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистическое работающее лицо в Украине.

Даже если 1% студентов, которые овладеют курсом, начнут карьеру в продуктовых компаниях или создадут собственный стартап, это сгенерирует миллиарды гривен в экономику из-за дополнительной стоимости цифровых продуктов,

– считают специалисты.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, рынок IT в Украине постоянно растет.

К тому же, Минцифры создает дополнительные стимулы от государства, чтобы увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. "В скором времени мы запускаем проект "Дия Сity" и "Фонд Фондов". Но в таких условиях темпы и качество подготовки IТ-специалистов не удовлетворяют спрос. Вместе с МОН мы уже работаем над реформой IT-образования", – добавил Федоров.

К слову, за два года количество заявлений на IТ-направления выросло вдвое. В 2019 году на IТ-специальности абитуриенты подали около 100 тысяч заявлений, а уже в 2021 году – зарегистрировали 200 тысяч заявлений. В какие вузы больше всего подали заявлений – читайте здесь.