Что известно о курсе по IT-предпринимательству
Образовательная программа будет предложена студентам 2 – 3 курсов, которые учатся как по техническим, так и нетехническим специальностям.
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"Она должна вдохновить молодежь, дать представление о том, как работает IT-бизнес и подготовить компетентные кадры для украинского IT-рынка в целом", – говорят в МОН.
Студентам предложат:
- практические занятия,
- лекции,
- microlearning-блоки,
- бизнес-симуляции,
- работу над реальными кейсами компаний.
Лучшие студенты получат менторскую поддержку от ведущих специалистов продуктового IT.
Какие вузы первыми опробуют IT-программу
На пилотном этапе доступ к курсу получат студенты:
- Киевского национального экономического университета,
- Национального авиационного университета,
- Киевского национального университета строительства и архитектуры,
- Национального университета "Черниговская политехника",
- Одесской юридической академии и факультета информатики,
- Киевского политехнического института им. Сикорского.
С сентября 2022 года курс планируют расширить более чем на 50 заведений высшего образования по всей стране. Помогать в онлайн-адаптации курса будет студия онлайн-образования EdEra.
Как IT-сфера влияет на экономику страны
В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что один человек в продуктовом IT генерирует в 76 раз больше дохода, чем среднестатистическое работающее лицо в Украине.
Даже если 1% студентов, которые овладеют курсом, начнут карьеру в продуктовых компаниях или создадут собственный стартап, это сгенерирует миллиарды гривен в экономику из-за дополнительной стоимости цифровых продуктов,
– считают специалисты.
По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, рынок IT в Украине постоянно растет.
К тому же, Минцифры создает дополнительные стимулы от государства, чтобы увеличить долю IT в ВВП страны до 10%. "В скором времени мы запускаем проект "Дия Сity" и "Фонд Фондов". Но в таких условиях темпы и качество подготовки IТ-специалистов не удовлетворяют спрос. Вместе с МОН мы уже работаем над реформой IT-образования", – добавил Федоров.
К слову, за два года количество заявлений на IТ-направления выросло вдвое. В 2019 году на IТ-специальности абитуриенты подали около 100 тысяч заявлений, а уже в 2021 году – зарегистрировали 200 тысяч заявлений. В какие вузы больше всего подали заявлений – читайте здесь.