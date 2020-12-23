Фотокамера – это не только инструмент для творчества, но и многофункциональное устройство, которое можно использовать даже для учебы, что особенно актуально в условиях пандемии. Кроме того, это замечательный подарок, который станет надежным помощником и раскроет новые направления творчества вашего ребенка.

Учеба

Начнем с наиболее актуальной причины. В стране все еще продолжается карантин и в ближайшее время, похоже, ничего не изменится. Поэтому школьники и дальше будут учиться то в школе, то дома дистанционно с помощью компьютера. Для того, чтобы такие уроки были полноценными, нужно иметь хорошее оборудование, которое будет передавать качественное изображение и звук.

Часто стандартной камеры ноутбука или небольшой недорогой веб-камеры бывает мало. Изображение, как правило, далеко от идеала, а в условиях недостаточной освещенности разглядеть что-то почти невозможно. Это касается не только уроков, но и других учебных курсов или занятий с репетитором через видеосвязь. Поэтому лучше позаботиться о надлежащей фотокамере со штативом и микрофоном, которую можно подсоединить к компьютеру и использовать для сеансов видеосвязи.

Чтобы не покупать все это отдельно, а потом не ломать себе мозг с установкой и настройкой, предлагаем идеальный комплект Canon EOS M50 Web Kit. В состав набора входят:

камера Canon EOS M50;

объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомикрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта памяти SDXC, карта памяти 64GB;

зарядка на 220 Вт.

инструкции по подключению и настройке.

Главным гаджетом в наборе, конечно, является камера Canon EOS M50 с рекордной чувствительностью матрицы в ISO 51200. Это позволит вам не заморачиваться с дополнительным освещением, ведь для качественного изображения без шумов и искажений достаточно света от монитора. Камера прекрасно снимает в условиях недостаточного освещения и выдает качественное изображение без дополнительных настроек и обработки.

Вам нужно всего лишь подсоединить камеру к компьютеру и можно использовать ее для видеоконференций. Процесс подключения и настройки – быстрый и удобный, а для того, чтобы вы без проблем справились, производитель подготовил инструкции в PDF формате, где каждый шаг доступно расписан.

Фотография

Любой человек, имеющий соответствующее оборудование, может начать заниматься фотографией. Это интересный и личный процесс познания себя и мира. Для того, чтобы делать качественные снимки – нужна хорошая фотокамера и желание.

Что снять, как снять, в каком ракурсе, с какой стороны фотографировать – вечные вопросы фотографа. Чтобы получились хорошие снимки, надо учесть все: и свет, и сам предмет, и окружающие вещи, а с хорошей камерой, как вот Canon EOS M50, задача становится проще.

Заниматься фотографированием можно где угодно: на природе, дома, в музее. В качестве объекта фотографирования также можно использовать все, что хочется. Можно фотографировать пейзажи, насекомых, цветы или животных. Кроме того, такое хобби легко может приносить дополнительный доход, ведь фотографии можно продавать на стоках или же пойти дальше и зарабатывать на фотосессиях.

Собственный видеоблог и стриминг

Советуем во время карантина не терять времени, а попробовать себя в новом хобби. Собственный видеоблог – не такая уж и сложная вещь, особенно если под рукой надежный и качественный инструмент. По сути, это уже половина успеха, ведь остальное зависит от вас – идея и тема. Тематика видеоблога может быть очень разнообразной. Если вы думаете, что ваша идея может заинтересовать людей, – вперед.

Все, что вам нужно для этого, хорошая камера и Canon EOS M50. Камера умеет записывать видео в формате 4К, поэтому за качество картинки можно не беспокоиться, ведь за это отвечает датчик изображения формата APS-C с разрешением 24,1 Мп, новый процессор DIGIC 8 и технология фокусировки Dual Pixel CMOS AF. Камера имеет встроенный электронный видоискатель и 3-дюймовый сенсорный экран с поворотным механизмом, который вы непременно оцените во время записи стрима собственного блога, а вышеупомянутая светочувствительность матрицы позволит не заморачиваться с лайтбоксами, по крайней мере на старте.

В дополнение у Canon EOS M50 есть модули Wi-Fi, NFC и Bluetooth, что позволяет подключить ее к смартфону или принтеру и быстро распечатать или скопировать нужные файлы.

Съемка видео

Замечательным хобби и актуальным занятием является съемка и монтаж собственных коротких видео. Это может быть все, что угодно – от захода солнца над крышами зданий до шороха листьев на деревьях в парке – все ограничивается только вашей фантазией, а если вы решите научиться монтировать и обрабатывать видео, то есть возможность вывести собственное хобби на новый уровень.

Создание такого контента сегодня очень актуальное дело. Тысячи блогеров ищут авторов, способных снимать креативные ролики для своих блогов. Сотни брендов готовы платить немалые деньги за короткие, но качественные и креативные работы.

Чтобы начать заниматься созданием собственных видео, нужно немного фантазии и мощная камера, а у Canon EOS M50 есть все, что поможет вам в этом.

Просто хороший инструмент для повседневного применения

Компактная фотокамера – многофункциональный инструмент для ежедневного применения.

С ней вы не пропустите ни одного важного момента в своей жизни или просто смешной ситуации, которая стоит того, чтобы ее зафиксировать. А с Canon EOS M50 вы можете быть уверены в высоком качестве фото или видео, которые снимаете.