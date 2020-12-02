Министерство образования и науки Украины 1 декабря подписало меморандумы с двумя компаниями в сфере красоты "Партнер Плюс" и S&A Group. А все для того, чтобы популяризировать учреждения профобразования и развить дуальное образование в Украине.

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук заверил, что стратегической задачей МОН является популяризация профобразования и рабочих профессий, сообщает пресс-служба МОН.

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Поэтому они подписали два меморандума с компаниями, которые специализируются в сфере услуг и разбираются в потребностях современных салонов красоты.

Также с помощью этих компаний создадут учебные программы для студентов таких профильных профессий:

парикмахеры;

косметологи;

визажисты;

гримеры;

мастера педикюра и маникюра.

МОН стремится, чтобы преподаватели специальных дисциплин, мастера обучения и ученики могли проходить стажировку в студиях красоты через компании-партнеров.

При чем тут дуальное образование? При внедрении дуального образования в профтехах будет соотноситься учебное время: на теоретическое обучение отводят 30%, а на производственное обучение и производственную практику – 70% учебных часов. То есть студенты большую часть времени будут получать практику в компаниях.

Генеральный директор S&A Group Алексей Антонюк отметил, что имеет опыт в создании учебных программ для специалистов сферы красоты. Он работает над разработкой онлайн-курсов по новой уникальной методике. Он хочет поделиться опытом и наработать действенные инструменты, с помощью которых начинающие ученики будут учиться и осваивать новую профессию.