Повышение престижа профобразования: МОН решило сотрудничать с компаниями в сфере красоты
Министерство образования и науки Украины 1 декабря подписало меморандумы с двумя компаниями в сфере красоты "Партнер Плюс" и S&A Group. А все для того, чтобы популяризировать учреждения профобразования и развить дуальное образование в Украине.
Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук заверил, что стратегической задачей МОН является популяризация профобразования и рабочих профессий, сообщает пресс-служба МОН.
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Поэтому они подписали два меморандума с компаниями, которые специализируются в сфере услуг и разбираются в потребностях современных салонов красоты.
Также с помощью этих компаний создадут учебные программы для студентов таких профильных профессий:
- парикмахеры;
- косметологи;
- визажисты;
- гримеры;
- мастера педикюра и маникюра.
МОН стремится, чтобы преподаватели специальных дисциплин, мастера обучения и ученики могли проходить стажировку в студиях красоты через компании-партнеров.
При чем тут дуальное образование? При внедрении дуального образования в профтехах будет соотноситься учебное время: на теоретическое обучение отводят 30%, а на производственное обучение и производственную практику – 70% учебных часов. То есть студенты большую часть времени будут получать практику в компаниях.
Генеральный директор S&A Group Алексей Антонюк отметил, что имеет опыт в создании учебных программ для специалистов сферы красоты. Он работает над разработкой онлайн-курсов по новой уникальной методике. Он хочет поделиться опытом и наработать действенные инструменты, с помощью которых начинающие ученики будут учиться и осваивать новую профессию.
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