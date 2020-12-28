Регистрация для участия в пробном ВНО в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Но из-за пандемии COVID-19 каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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В МОН заверили, что тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоятся в один день – 10 апреля 2021 года.

Но участники пробного ВНО смогут выбрать только один предмет. Его стоимость в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.

А результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля.

Кроме того, в Минобразования добавили, что участники пробного ВНО-2021 после тестирования смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома. А определить свои результаты можно на специальном сервисе.

Добавим, что основная сессия ВНО в 2021 году пройдет с 21 мая по 16 июля. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля.

Даты проведения ВНО в 2021 году:

21 мая – тестирование по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

5 июня – по географии;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии.

К слову, в следующем году участники ВНО смогут сдавать дополнительные тесты за свои средства. То есть выпускники имеют право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем это установлено сейчас, но платно.