Для пробного ВНО участники смогут выбрать только один предмет, – МОН
Регистрация для участия в пробном ВНО в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Но из-за пандемии COVID-19 каждый участник сможет выбрать только один предмет.
Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
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В МОН заверили, что тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоятся в один день – 10 апреля 2021 года.
Но участники пробного ВНО смогут выбрать только один предмет. Его стоимость в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.
А результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля.
Кроме того, в Минобразования добавили, что участники пробного ВНО-2021 после тестирования смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома. А определить свои результаты можно на специальном сервисе.
Добавим, что основная сессия ВНО в 2021 году пройдет с 21 мая по 16 июля. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля.
Даты проведения ВНО в 2021 году:
- 21 мая – тестирование по химии;
- 24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;
- 25 мая – по английскому языку;
- 28 мая – по математике;
- 1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
- 4 июня – по истории Украины;
- 5 июня – по географии;
- 7 июня – по физике;
- 10 июня – по биологии.
К слову, в следующем году участники ВНО смогут сдавать дополнительные тесты за свои средства. То есть выпускники имеют право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем это установлено сейчас, но платно.
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