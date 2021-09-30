Для преподавателей вузов вакцинация также станет обязательной, – Минздрав

Министерство здравоохранения ранее обнародовало проект приказа о перечне профессий, для которых прививки от коронавируса будет обязательным. В него входили воспитатели и учителя школ, колледжей и профтехов, о преподавателях вузов не упоминалось. Однако теперь Минздрав обновил проект.

Согласно новой редакции проекта, перечень профессий дополнили работники вузов, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

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Кроме того, в документе появилось примечание, согласно которому, вакцинация проводится при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок”.

В проекте приказа отметили, что если педагоги откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.

В Минздраве говорят, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Согласно документу, вакцинации против COVID-19 подлежат:

воспитатели, учителя школ, преподаватели колледжей и профтехов, преподаватели вузов, учреждений специального образования и научных учреждений,

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений,

работники местных государственных администраций.

Перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации / скриншот проекта Минздрава

К слову, правительство поддержало предложение Минздрава об обязательной вакцинации для педагогов. Это вызвало неоднозначную реакцию среди учителей – кто-то поддерживает, кто-то настроен против. Заставляют ли учителей вакцинироваться в других странах – читайте в статье.