Министерство образования и науки запустило пилотный проект бесплатных подготовительных курсов для детей с временно оккупированных территорий Украины. Обучение будет происходить, очно, смешано или дистанционно.

Проект ввели в рамках реализации инициативы президента Владимира Зеленского по содействию молодежи с ВОТ при поступлении в вузы.

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Шкарлет отметил, что МОН хочет привлечь к обучению в Украине как можно больше детей, которые закончили обучение в школах на временно оккупированной территории после апреля 2014 года.

Пилотный проект будет действовать в течение 2021-2022 годов в девяти университетах. Также в этих вузах расположены образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут помогать поступающим с ВОТ подавать необходимые документы для обучения на подготовительных курсах,

– отметил министр.

Срок обучения на подготовительных курсах с февраля по май 2021 года – 4 месяца (120 часов), с октября 2021 года до мая 2022 года – 8 месяцев (240-480 часов).

В каких университетах будут проводить курсы:

Донецкий национальный технический университет;

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Мариупольский государственный университет;

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Херсонский государственный университет.

Кроме того, вузы на период обучения учащихся подготовительных курсов будут обеспечивать местами в общежитии. Набор на курсы уже начался, обучение будет происходить по очной, смешанной или дистанционной формам.

Проконсультироваться можно и по телефону правительственной горячей линии – 0800504425.

К слову, в МОН уже обсудили порядок приема абитуриентов в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Как будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий в 2021 году

Во время вступительной кампании 2021 года образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" начнут свою работу 7 июня, а закончат 24 сентября. Вступление будет организовано по упрощенной процедуре в пределах квоты-2.

Что такое квота-2? Это специально определенное количество льготных мест государственного заказа для жителей временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.

Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ не обязан сдавать ВНО, вместо этого он должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры по следующим предметам:

украинский язык;

история Украины;

предмет по выбору (тот, что требует специальность).

Приезжать на экзамены можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра за средства госбюджета будут принимать до 19 июля 2021 года.