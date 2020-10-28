В Министерстве образования и науки заявили, что в некоторых школах для национальных меньшинств хотят внедрить обучение на нескольких языках.

Такую идею озвучил временный глава МОН на онлайн-встрече с директором офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом, передает пресс-служба ведомства.

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Шкарлет добавил, что за два года сотрудничества МОН совместно с Офисом ВКНМ ОБСЕ провели более 20 экспертных обсуждений, тренингов, круглых столов, конференций, совещаний по внедрению многоязычного образования. Это помогает поддерживать диалог, обмениваться опытом, обсуждать проблемы и совместно искать пути их решения.

В МОН заверили, что Всеукраинский эксперимент "Формирование многоязычия детей и учеников" реализуется с 2016 года в Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях в 10-ти учебных заведениях. Он предусматривает внедрение многоязычного образования для подготовки молодого поколения к жизни в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества.

Также они обсудили новые вызовы перед школами в условиях пандемии COVID-19, проблемы реализации нового образовательного законодательства, использования возможностей Общественного совета представителей национальных меньшинств при МОН.

К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина более не будет менять закон об образовании, если этого требуют другие страны. В то же время он добавил, что позаботится о защите интересов национальных меньшинств.