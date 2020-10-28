Для нацменьшинств в школах введут обучение на разных языках, – МОН
В Министерстве образования и науки заявили, что в некоторых школах для национальных меньшинств хотят внедрить обучение на нескольких языках.
Такую идею озвучил временный глава МОН на онлайн-встрече с директором офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофом Кампом, передает пресс-служба ведомства.
Читайте также! Украина и Польша урегулируют функционирование школ нацменьшинств: заявление президентов
Шкарлет добавил, что за два года сотрудничества МОН совместно с Офисом ВКНМ ОБСЕ провели более 20 экспертных обсуждений, тренингов, круглых столов, конференций, совещаний по внедрению многоязычного образования. Это помогает поддерживать диалог, обмениваться опытом, обсуждать проблемы и совместно искать пути их решения.
В МОН заверили, что Всеукраинский эксперимент "Формирование многоязычия детей и учеников" реализуется с 2016 года в Закарпатской, Одесской и Черновицкой областях в 10-ти учебных заведениях. Он предусматривает внедрение многоязычного образования для подготовки молодого поколения к жизни в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества.
Также они обсудили новые вызовы перед школами в условиях пандемии COVID-19, проблемы реализации нового образовательного законодательства, использования возможностей Общественного совета представителей национальных меньшинств при МОН.
К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина более не будет менять закон об образовании, если этого требуют другие страны. В то же время он добавил, что позаботится о защите интересов национальных меньшинств.
-
В Киеве после каникул дистанционно будут работать только 8 школ, остальные будут учиться очносегодня , 13:30
-
6 интересных фактов о Стусе, которые поражают и доказывают, что он чрезвычайно современен24 октября , 16:20
-
Что изменила Новая украинская школа: интересные данные по исследованию26 октября , 13:03