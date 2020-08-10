В Украине стартовал проект, в ходе которого для учащихся начальных классов должны разработать материалы по воспитанию ценностей общественной добродетели. Эксперты считают, что это поможет в будущем уменьшить уровень коррупции.

Идея проекта заключается в том, чтобы интегрировать обучение, основанное на принципах добропорядочности, в программу начальной школы и ввести ценностно-этические принципы для работы с учениками, пишет НУШ. Он будет держать до января 2022 года.

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Ведь понимание добродетели еще в младшем школьном возрасте будет способствовать росту общественной добродетели, а это, в частности, сможет уменьшить уровень "бытовой коррупции".

В рамках проекта запланировано:

адаптацию концепции “Образование ради общественной добродетели” к контексту Украины и разработка учебно-методических материалов для учебного процесса начальной школы;



к контексту Украины и разработка учебно-методических материалов для учебного процесса начальной школы; обучение учителей (3 и 4 классов) пилотных школ из таких областей: Харьковская, Херсонская, Кировоградская и Ивано-Франковская по интегрированию концепции и материалов в учебный процесс;



Харьковская, Херсонская, Кировоградская и Ивано-Франковская по интегрированию концепции и материалов в учебный процесс; повышение осведомленности о важности темы и утверждения ее как важной, которая укрепляет рамки реформы Новой украинской школы;



и утверждения ее как важной, которая укрепляет рамки реформы Новой украинской школы; создание сети учителей-послов, которые будут распространять материалы среди коллег с целью поощрить к использованию разработанных материалов новые школы.

К слову, проект "Обучение общественной добродетели в украинском начальном образовании" реализуется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Ведь немецкое правительство показывает большой интерес к уменьшению коррупции в Украине.