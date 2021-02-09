Навыки финансовой грамотности полезны как в работе руководителей предприятий, так и в повседневной жизни обычного человека. Что это такое и как этого достичь – читайте далее в материале.

Источник: 24 канал

Финансовая грамотность – это определенный уровень знаний в области финансов, собственных сбережений и способов управления ими. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала лучшие советы для повышения уровня финансовой грамотности.

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Основы финансовой грамотности для начинающих

Существует 5 общих правил, которые позволят достичь финансовой независимости:

Тратьте всегда меньше, чем зарабатываете. Старайтесь покупать то, что в будущем только подорожает. Не покупайте того, что со временем может потерять свою цену. Заботьтесь прежде всего о базовых потребностях. Учитывайте не только стоимость вещей, но и расходы на их содержание.

Из этих правил сразу же возникает вопрос собственного жилья. Без собственной недвижимости сложно прогнозировать базовые расходы, ведь аренда жилья может со временем вырасти, или вообще придется искать другие варианты.

Покупать жилье необходимо такое, которое через некоторое время не потеряет своей цены. Делать ремонт лучше такой, который в будущем поможет продать квартиру максимально быстро и дорого. Поэтому не стоит тратиться на дизайнерские изыски, если вы не планируете жить в этой квартире долго. Дизайнерский ремонт может усложнить продажу жилья и вообще не окупиться.

Тратить деньги на покупку дорогого авто или путешествия стоит в последнюю очередь, в частности, когда обеспечены базовые потребности:

создан резервный денежный фонд;

есть собственная недвижимость;

получено хорошее образование;

предусмотрены сбережения на случай проблем здоровья.

Покупая авто, следует учитывать не только саму стоимость, но и необходимые расходы на его содержание:

страхование;

запчасти;

ремонт и сервис.

Содержание собственного автомобиля / Фото Pexels

Целесообразность кредитных средств

Кредиты эксперты советуют брать исключительно в трех случаях:

на жилье;

на инструменты производства;

на лечение.

Не стоит брать кредиты на развлечения, дорогую одежду, автомобили и технику (в случаях, если в них не нуждается ваша сфера заработка). Кредитными карточками стоит пользоваться крайне редко или не использовать их вовсе. Новый кредит можно брать только тогда, когда вы выплатили предыдущий. Сочетать два, три или больше кредитов в разных банках эксперты категорически не советуют.

Стоимость недвижимости и другого имущества

Когда вы решили приобрести квартиру или машину, следует учитывать коэффициенты и соразмерность ваших доходов с желанной покупкой. Следовательно, стоимость авто не должна превышать размер вашего постоянного дохода за 12 месяцев, а максимальная стоимость жилья должна равняться семейному бюджету за 4 года.

Финансовые резервы

Любому человеку необходимо иметь резервы, которые можно потратить в условиях появления непредвиденных ситуаций. Минимальный размер такого резерва должен составлять не менее суммы постоянного дохода за шесть месяцев. Оптимальный резерв средств – доход за 1 год.

Такие финансовые сбережения позволяют более или менее комфортно переживать временные трудности или изменение сферы деятельности в условиях необходимости. Если вы планируете ребенка, размер этих резервов стоит также увеличивать.

Финансовые сбережения / Фото Pexels

Типичные ошибки

Основы финансовой грамотности позволят избежать типичных ошибок. Вы не будете беспокоиться о непосильных долгах и постоянно думать, как их вернуть. Следующие ошибки являются привычными в условиях недостаточных знаний в области финансов:

Трачу все! Тратить все, что зарабатываете – признак низкого уровня финансовой грамотности. При таких условиях отсутствуют какие-либо денежные накопления. В случае непредвиденных обстоятельств люди не справляются и часто переживают большие стрессы и впадают в депрессии.

Хочу – покупаю! Покупать в эмоционально возбужденном состоянии вещи, которые не имеют никакого практического применения, часто приводит к дырам в собственных бюджетах. Такие покупки только ухудшают финансовый климат, а удовольствие от приобретенного только временное.

Хочу лучшее, а другого и не надо. Вы принципиально хотите купить дорогую иномарку, а однокомнатная квартира в начале вас не устраивает. Гнаться за тем, что сейчас недоступно, значит не уметь распоряжаться своими средствами.

К пенсии и так не доживу. Не прогнозируя будущее состояние вещей, через несколько лет можно остаться с дулей в кармане и кучей проблем. Без финансовых планов у людей со временем в разы снижается уровень жизни, и они становятся полностью финансово зависимыми от детей и внуков в старости.

Как повысить уровень финансовой грамотности

Проанализируйте собственные доходы и расходы. Проверьте, от которых выплат вы можете отказаться и какую сумму вы на этом сэкономите. Оптимизировать необходимо все расходы, в том числе и мелкие. Используйте специальные программы для фиксации доходов и расходов, ведите печатные месячные отчеты по собственному бюджету. Записывайте все до последней копейки, ведь это позволит качественно проанализировать прогресс или регресс вашей финансовой ситуации.



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Накапливайте деньги и учитесь их инвестировать. Кроме банковских депозитов, можно вкладывать средства в облигации, акции, недвижимость и собственный бизнес. Аккуратно используйте кредитные деньги. Старайтесь быстро отдавать долги и максимально жить за счет имеющихся собственных ресурсов, а не займов.

Для чего учиться финансовой грамотности

Знание финансовой грамотности и умение правильно распоряжаться ресурсами позволит вам накапливать деньги и увеличивать свои возможности. Понимание доходов и расходов, их оптимизация и создание будущих стратегий поможет без лишних проблем находить выход из сложных ситуаций.

Стоит помнить, что повышение уровня финансовой грамотности – постоянный процесс. Читайте полезные книги, изучайте мир инвестиций, используйте возможности увеличения собственных доходов.

Это не только будет способствовать хорошему финансовому климату, но и сделает вас более уверенными в себе и позволит меньше волноваться о будущем.