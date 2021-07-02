Банк решил помочь школам в дистанционном обучении учеников и спонсирует бесплатный доступ детей к образовательной онлайн-платформе Banzai. Возможностью воспользовались уже 20 школ в округах Арустук, Пенобскот и Вашингтон.

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Что известно о платформе Banzai

Banzai – это онлайн-ресурс с собственной программой обучения финансовой грамотности, получивший множество национальных наград. На платформе пользователям предлагают доступ к библиотеке с полезными материалами на тему управления финансами, различными калькуляторами и персонализированным сопровождением финансовых менторов.

Зачем это нужно школьникам

В некоторых школах США преподают предмет "Финансовая грамотность", и множество учителей столкнулись с нехваткой учебных ресурсов и материалов, соответствующих образовательной программе.

Материалы платформы Banzai стали очень полезными для наших 5-классников! Эти навыки невероятно важны, и мы убеждены, что их нужно осваивать еще в молодом возрасте,

– считает учительница одной из школ Келли Вудвард.

На платформе школьники могут создать личный аккаунт, где учатся финансовому менеджменту. Учителя могут отслеживать прогресс учащихся в дистанционном режиме и даже оценивать успехи прямо в программе.

На платформе ученики узнают о том, откуда берутся деньги, как ими управлять, начинают анализировать и различать финансовые сделки, создавать бюджет и тому подобное.

К слову, благодаря спонсорству банка Machias Savings, бесплатным доступом к Banzai воспользовались 3 440 школьников. В общем ресурс используют в своей учебной программе более 75 000 учителей во всех США.

Совет! Повышайте свой уровень финансовой грамотности благодаря бесплатным материалам, доступным в интернете. Распечатать их помогут принтеры серии MegaTank от Canon. Устройства просты в использовании и обслуживании, а печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить самостоятельно, без посторонней помощи.