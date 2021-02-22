Фрилансер Светлана Литвиненко-Дубина вместе с мужем почти 2 года вместе планируют бюджет и научились накапливать деньги.

Ранее привычки откладывать средства у женщины не было вообще. За два года эффективного планирования бюджета супруги смогли оплатить страховые полисы и приобрести новую машину, а сейчас рассказывают, как им это удалось.

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Не экономить, а оптимизировать

Деньги, которые супруги не тратили, просто лежали на счетах, и в один момент встал вопрос, на какие средства семья будет жить в будущем. Учет семейного бюджета помог осознать Светлане, что откладывать ежемесячно 10% от своего дохода на самом деле не является большой проблемой.

За первый год супруги накопили даже больше, чем планировали. Впрочем, финансовая грамотность не предусматривает экономию денег как основную свою цель.

Это, скорее, об эффективном управлении бюджетом, понимании базовых потребностей и финансовых приоритетов,

– отмечает фрилансер.

Понимать все доходы и расходы

Планируя семейный бюджет, Светлана с мужем не имели целью одну лишь экономию. Супруги хотели понять, могут ли они вообще накапливать деньги и в каких количествах. Для этого необходимо было проанализировать, сколько семья зарабатывает и на что тратит средства из собственного бюджета.

Когда мы занесли все свои финансы в специальную программу, то удивились, что мы на самом деле не так уж и мало зарабатываем,

– добавляет женщина.

В обществе существует стереотип, что украинцы являются бедняками и выживают из последних сил. По мнению Светланы, стоит просто сложить все свои счета вместе и увидеть, что общая картина не является столь пессимистичной.

Покупать в магазинах своего города

После подсчета всех доходов и расходов, супруги оптимизировали управление своими средствами. Семья отказалась от дорогих тарифных планов на услуги мобильной связи и перешла на более дешевые предложения.

Большинство своих покупок Светлана делает исключительно самостоятельно, не переплачивая за услуги доставки. Покупая товары в магазинах своего города, ежемесячно пара экономит довольно большую сумму денег.

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Превратить планирование в ритуал

Светлана советует не наказывать себя за неудачные покупки или эмоциональные финансовые решения. Зато, стоит совместно со своим партнером определить цель и научиться планировать собственный бюджет. Такая привычка должна превратиться в отдельный ритуал или даже эксперимент.

Накапливать деньги супруги начали благодаря книге "Самый богатый человек в Вавилоне". Светлане стало интересно применить базовые финансовые принципы в своей жизни.

Набраться терпения

Фрилансер рассказывает, что не стоит ожидать больших открытий от процесса оптимизации собственного бюджета. В разных семьях довольно разные финансовые ситуации, и категория расходов иногда может неприятно удивить человека. Для супругов, в частности, было неожиданным разрушение мифа, что большинство денег идет на приобретение пищи.