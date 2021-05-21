По разным оценкам, 60 − 70% всех расходов универсальных банков приходится на финансирование отделений. Однако именно физические представительства одновременно генерируют и такую же долю дохода финансовых учреждений.

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Исчезнут ли в будущем отделения банков

По мнению основателя и стратегического директора IDNT Николая Чумака, в ближайшее время физические отделения банков все еще будут существовать, однако существенно уменьшится их количество.

За последний год финансовые учреждения Украины уже закрыли более 1 000 своих представительств. Такая тенденция имеет как положительные, так и отрицательные последствия для банкиров.

Банкиры мечтают, чтобы любую операцию можно было осуществить онлайн, одним нажатием пальца. Но в этом случае клиенту легко изменить финансовое учреждение. Если у бренда нет в онлайне замечательного эмоционального контакта с клиентом, то есть риск легко его потерять,

– объясняет эксперт.

Именно поэтому, по словам Николая Чумака, сейчас банки стараются создавать вокруг себя сообщества клиентов, выстраивать отношения, становиться финансовым консультантом, партнером в жизни клиента, разговаривать с ним не только о финансовых делах, но и решать персональные и бизнес-проблемы.

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Будущее банков

По мнению Николая Чумака, банкам в будущем придется фокусироваться сразу на двух, в некоторой мере противоположных направлениях:

Быть абсолютно совершенными в своих транзакциях, в скорости обслуживания, точности и четкости. Именно по этим функциональным характеристикам клиент будет ставить оценку банку. Не терять человеческий контакт. Получить его можно только в отделении, но должна измениться его роль. Отделение должно стать прежде всего тем местом, где будут выстраиваться отношения, проходить обучение клиента, будет повышаться его финансовая грамотность.

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