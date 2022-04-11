Лицей приходится временно перемещать в более безопасное место из-за значительной близости вражеских войск и повреждения его помещений.

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В ГНСУ отметили, что городские власти и руководство вузов Хмельницкого готовы обеспечить условия для проживания и качественного учебного процесса лицеистов.

Добавим, что утром 24 февраля руководство лицея получило указание от пограничников обезопасить всех воспитанников, направив их в места проживания. Это было правильное решение, потому что в первые дни войны учебное заведение было обстреляно россиянами.

В частности, обстрелы повлекли за собой повреждение помещений. По соображениям безопасности приказ об изменении дислокации был издан после прекращения активных боевых действий вблизи Сум.

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