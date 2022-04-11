Лицей приходится временно перемещать в более безопасное место из-за значительной близости вражеских войск и повреждения его помещений.
К теме Разрушенный Харьковский университет имени Каразина переместят в безопасное место
В ГНСУ отметили, что городские власти и руководство вузов Хмельницкого готовы обеспечить условия для проживания и качественного учебного процесса лицеистов.
Добавим, что утром 24 февраля руководство лицея получило указание от пограничников обезопасить всех воспитанников, направив их в места проживания. Это было правильное решение, потому что в первые дни войны учебное заведение было обстреляно россиянами.
В частности, обстрелы повлекли за собой повреждение помещений. По соображениям безопасности приказ об изменении дислокации был издан после прекращения активных боевых действий вблизи Сум.
Оккупанты обстрелами разрушили лицей в Сумах: смотрите видео
К слову, по состоянию на 6 апреля в Украине в результате обстрелов и бомбардировок повреждено почти 930 учебных заведений, из них 83 полностью разрушены.