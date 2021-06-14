Для поступающих с оккупированных территорий продлили срок подачи документов для участия в курсах

14 июня 2021 , 09:44
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Источник:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлили сроки еще на более недели.

Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.

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В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.

Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:

  • копией документа, удостоверяющего личность,
  • копией справки о постановке на учет ВПЛ,
  • регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,
  • образовательной декларацией.

В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов из ВОТ:

  1. Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля;
  2. Харьковский политехнический институт;
  3. Мариупольский государственный университет;
  4. Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета";
  5. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
  6. Донецкий национальный технический университет;
  7. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  8. Луганский национальный аграрный университет;
  9. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  10. Университет государственной фискальной службы Украины;
  11. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  12. Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  13. Приазовский государственный технический университет;
  14. Донбасский государственный педагогический университет;
  15. НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
  16. Полтавская государственная аграрная академия;
  17. Донецкий национальный медицинский университет;
  18. Донбасская государственная машиностроительная академия;
  19. Херсонский государственный аграрно-экономический университет;
  20. Луганский государственный медицинский университет;
  21. Измаильский государственный гуманитарный университет;
  22. Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко;
  23. Одесская национальная академия пищевых технологий.

В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.

К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты поступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.

Автор: Марія Бондар