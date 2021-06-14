Для поступающих с оккупированных территорий продлили срок подачи документов для участия в курсах

Оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлили сроки еще на более недели.
Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.
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В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.
Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:
- копией документа, удостоверяющего личность,
- копией справки о постановке на учет ВПЛ,
- регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,
- образовательной декларацией.
В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов из ВОТ:
- Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля;
- Харьковский политехнический институт;
- Мариупольский государственный университет;
- Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета";
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
- Донецкий национальный технический университет;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Луганский национальный аграрный университет;
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
- Университет государственной фискальной службы Украины;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- Приазовский государственный технический университет;
- Донбасский государственный педагогический университет;
- НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
- Полтавская государственная аграрная академия;
- Донецкий национальный медицинский университет;
- Донбасская государственная машиностроительная академия;
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет;
- Луганский государственный медицинский университет;
- Измаильский государственный гуманитарный университет;
- Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко;
- Одесская национальная академия пищевых технологий.
В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.
К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.
Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты поступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.