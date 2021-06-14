Для поступающих с оккупированных территорий продлили срок подачи документов для участия в курсах

Оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлили сроки еще на более недели.

Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.

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В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.

Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:

копией документа, удостоверяющего личность,

копией справки о постановке на учет ВПЛ,

регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,

образовательной декларацией.

В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов из ВОТ:

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля; Харьковский политехнический институт; Мариупольский государственный университет; Горловский институт иностранных языков от "Донбасского государственного педагогического университета"; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Донецкий национальный технический университет; Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского; Луганский национальный аграрный университет; Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; Университет государственной фискальной службы Украины; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Житомирский государственный университет имени Ивана Франко; Приазовский государственный технический университет; Донбасский государственный педагогический университет; НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"; Полтавская государственная аграрная академия; Донецкий национальный медицинский университет; Донбасская государственная машиностроительная академия; Херсонский государственный аграрно-экономический университет; Луганский государственный медицинский университет; Измаильский государственный гуманитарный университет; Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко; Одесская национальная академия пищевых технологий.

В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.

К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты поступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.