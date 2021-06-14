Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.
К теме Абитуриенты с оккупированных территорий до 1 сентября будут жить и проходить курсы при вузах
В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.
Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:
- копией документа, удостоверяющего личность,
- копией справки о постановке на учет ВПО,
- регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,
- образовательной декларацией.
В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов с ТОТ:
- Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
- Харьковский политехнический институт
- Мариупольский государственный университет
- Горловский институт иностранных языков от " Донбасского государственного педагогического университета”
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
- Донецкий национальный технический университет
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
- Луганский национальный аграрный университет
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
- Университет Государственной фискальной службы Украины
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
- Приазовский государственный технический университет
- Донбасский государственный педагогический университет
- НАУ им. Н. Е. Жуковского " Харьковский авиационный институт"
- Полтавская государственная аграрная академия
- Донецкий национальный медицинский университет
- Донбасская государственная машиностроительная академия
- Херсонский государственный аграрно-экономический университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Измаильский государственный гуманитарный университет
- Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко
- Одесская национальная академия пищевых технологий.
В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.
К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.
Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты вступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.