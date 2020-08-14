В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране для абитуриентов из временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок для вступления на бюджет в высшие учебные заведения. Конечный срок подачи заявления на вступление – 23 октября.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

Интересно В каком формате будет проводиться обучение в университетах: решение Кабмина

По его словам, абитуриенты из оккупированных территорий должны подать Министерству "сигнал" о желании учиться в вузах Украины. Это можно сделать с помощью официальной или электронной почты или через Viber, Telegram, Facebook.

В ответ на свое сообщение они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать.

К слову, поступающие из неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса с 2020 года могут вступать во все вузы без сдачи ВНО.

В то же время другие абитуриенты 13 августа начали подавать электронные заявления для поступления в учреждения высшего образования на бакалавриат. Сделать это можно будет еще до 22 августа, но если вы сдаете творческий конкурс или вступительные экзамены вместо ВНО, то все заявки нужно подать до 16 августа. Узнать, зачислили ли вас на бюджет, абитуриенты смогут не позднее 27 августа.