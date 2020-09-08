Для учащихся 3 классов доставлено 100% учебников, для 7 классов – 90%: данные МОН по областям
К новому учебному году Министерство образования и науки напечатало почти 4,5 миллиона экземпляров учебников для 3-х и 7-х классов. Да, большинство из них уже развезены по школам.
По данным пресс-службы МОН, учебники для учащихся 3-х классов уже напечатаны и развезены по всем областям Украины.
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А для школьников 7-х классов было напечатано более 2 миллионов 610 тысяч, из которых доставлены 2,3 миллиона пособий в областные книжные базы.
В общем, это составляет 90% от общего количества.
Насколько обеспечена учебниками для 7-х классов каждая область:
- Донецкая – 100%;
- Кировоградская – 100%;
- Луганская – 100%;
- Николаевская – 100%;
- Полтавская – 100%;
- Сумская – 100%;
- Харьковская – 100%;
- Херсонская – 100%;
- Черкасская – 100%;
- Черниговская – 100%;
- Киев – 100%;
- Запорожская – 95%;
- Житомирская – 92%;
- Тернопольская – 92%;
- Киевская – 90%;
- Одесская – 89%;
- Волынская – 88,89%;
- Винницкая – 87,71%;
- Ивано-Франковская – 85,99%;
- Черновицкая – 79,91%;
- Закарпатская – 79,51%;
- Львовская – 78,43%;
- Днепропетровская – 76,00%;
- Ровненская – 71,70%;
- Хмельницкая – 64,65%;
Кроме того, в резерве МОН также есть 80,00% всех книг для учеников 7-х классов. Также в свободном доступе есть pdf-версии учебников для 3-х классов. Их можно найти по этой ссылке.
К слову, в следующем году планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начато.