К новому учебному году Министерство образования и науки напечатало почти 4,5 миллиона экземпляров учебников для 3-х и 7-х классов. Да, большинство из них уже развезены по школам.

По данным пресс-службы МОН, учебники для учащихся 3-х классов уже напечатаны и развезены по всем областям Украины.

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А для школьников 7-х классов было напечатано более 2 миллионов 610 тысяч, из которых доставлены 2,3 миллиона пособий в областные книжные базы.

В общем, это составляет 90% от общего количества.

Насколько обеспечена учебниками для 7-х классов каждая область:

Донецкая – 100%;

Кировоградская – 100%;

Луганская – 100%;

Николаевская – 100%;

Полтавская – 100%;

Сумская – 100%;

Харьковская – 100%;

Херсонская – 100%;

Черкасская – 100%;

Черниговская – 100%;

Киев – 100%;

Запорожская – 95%;

Житомирская – 92%;

Тернопольская – 92%;

Киевская – 90%;

Одесская – 89%;

Волынская – 88,89%;

Винницкая – 87,71%;

Ивано-Франковская – 85,99%;

Черновицкая – 79,91%;

Закарпатская – 79,51%;

Львовская – 78,43%;

Днепропетровская – 76,00%;

Ровненская – 71,70%;

Хмельницкая – 64,65%;

Кроме того, в резерве МОН также есть 80,00% всех книг для учеников 7-х классов. Также в свободном доступе есть pdf-версии учебников для 3-х классов. Их можно найти по этой ссылке.

К слову, в следующем году планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начато.