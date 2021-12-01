Родители возмущены такой ситуацией. Об этом рассказала местная жительница Наталья Пономаренко в фейсбуке "Я люблю Красноград".

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Проблема с туалетами в лицее

По ее словам, некомпетентность руководства Красноградского лицея привела к санитарно-гигиеническому коллапсу. Ведь в лицее – 566 учеников и 101 человек персонала, и все они вынуждены пользоваться только тремя унитазами. Остальные 24 демонтировали из-за ремонта, однако он остановился еще в октябре.

Дети терпят по 2 – 3 урока, это вредит их здоровью и учебному процессу. Это побуждает детей нарушать моральные и этические нормы, нарушать закон и бегать "метить" углы школы... Позор,

– говорит Наталья Пономаренко.

Женщина рассказала, что общалась с директором лицея Наталью Евтушенко. Та сказала, что дети ходят в туалеты инклюзивной школы, но женщина ей не верит.

Ведь после опроса детей стало известно, что все ходят на один унитаз, который устанавливался для учителей группы продленного дня на цокольном этаже. "Персонал не успевает убирать, стоят очереди, как за подарками... "Штын стоит на весь этаж", – добавляет Наталья Пономаренко.



Скриншот публикации Натальи Пономаренко

Что говорят в горсовете

В горсовете Краснограда в ответ на обращение по ситуации с туалетами в лицее №4 пояснили, что там планировали сделать капитальный ремонт системы отопления и внутренних туалетов до конца 2021 года.

Договор на работы заключал отдел образования Красноградской районной администрации, а заведение сейчас подчинено отделу образования горсовета. Горсовет, по их словам, "не выполняет обязательства, взятые предыдущим органом управления".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, в Красноградском лицее №4 с 8 ноября введена смешанная форма обучения учащихся, что ограничивает одновременное пребывание большого количества детей в заведении. Была предусмотрена возможность функционирования четырех внутренних туалетов заведения", – отмечается в сообщении горсовета.

В лицее хотят установить уличные туалеты

В горсовете добавили, что для полного обеспечения потребностей учащихся на период ремонта планируется установка внешних туалетов.

Наталья Пономаренко назвала абсурдом идею с уличными туалетами и предложила чиновникам самим ходить в туалет на улице.

Дети боятся идти в школу, учителя бегают в туалет на автовокзал или снимают такси домой. Какой абсурд зимой ставить деревянные туалеты на улице!

– добавила она.

К слову, в украинских школах часто встречаются проблемы со школьными туалетами.

Скандалы со школьными туалетами

В некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подглядеть ребята, даже снять на камеру.



Школьные туалеты в Червонограде / Фото "Суспільне"

В Днепре родителей возмутил туалет в школе №113 – там нет дверей и даже туалетной бумаги . Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор. Видео – смотрите по ссылке.

. Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор. Видео – смотрите по ссылке. В школе на Закарпатье первоклассник провалился в выгребную яму. Одноклассники сразу забили тревогу. Поэтому учителя вытащили школьника из ямы. В то же время в местном отделе образования инцидент отрицают и говорят, что он просто наступил в фекалии.

Текст публикации Натальи Пономаренко:

Красноградский горсовет сделал отписку, но решения проблемы не нашел. Может быть, школу надо перевести на дистанционное обучение??!

В школе 3 унитаза: один для мальчиков, один унитаз для девочек, один унитаз – для группы продленного дня. Не 3 туалета, а 3( три) унитаза. Дети боятся идти в школу, учителя бегают в туалет на автовокзал, или снимают такси домой. Какой АБСУРД зимой ставить деревянные туалеты на улице!

Законом все уличные туалеты учебных заведений были снесены, во-первых. Во-вторых, это вообще не решает проблем обеспечения процесса обучения, что вредит здоровью детей. Первые требования к учебным заведениям, для их надлежащего функционирования, это наличие санузлов в нужном количестве и умывальников.

Это вы в горсовете ходите зимой в туалет на улице! Это какой-то стыд, за такие решения власти, которая жирует на наши налоги и пренебрегает здоровьем подрастающего поколения нашей общины, здоровьем наших детей! Такое впечатление, что ответ писал какой-то школьник.. Могу вам открыто и с уверенностью сказать, что Красноград ничего хорошего не ждет...