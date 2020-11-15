Дэвид Черитон считается самым богатым педагогом мира. Он кажется простым преподавателем в Стэнфорде, но на самом деле Дэвид в свободное время занимается инвестициями в стартапы.

Интересно, что именно он в далеком 1998 году одолжил 100 тысяч долларов в стартап под названием Google. Впоследствии Дэвид заработал на этом более 3 миллиардов. Об этом сообщает издание Pedpressa.

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В то же время Forbes в 2019 году оценил его капитал в 5,9 миллиарда долларов.

Откуда Дэвид Черитон взял 100 тысяч долларов для займа? Оказывается, что мужчина вкладывал собственные деньги в стартапы уже не впервые. Да, преподавая в Стэнфорде, он как-то принял предложение своего бывшего аспиранта Энди Бехтольшайма и они вместе основали компанию Granite System, которая специализировалась на разработке решений для сетей Ethernet. Уже через год они продали ее за 220 миллионов долларов.

А в 2001 году они запустили компанию Kealia, которая занималась проектированием сетевого оборудования. Но ее тоже выкупили в 2004 году за 120 миллионов. Однако главной инвестиции считается вложение именно в Google.

Добавим, что сейчас Черитону 69 лет. Он по-прежнему преподает, живет крайне скромно и не любит публичность. Мужчина живет в небольшом доме в Пало-Альто и при этом тратит огромные суммы на благотворительность. Учитель еще увлекается инвестициями в стартапы.