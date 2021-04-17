Исследователи из Оксфорда установили заметный регресс в семьях с низким уровнем образования.

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Исследование Оксфордского университета показало, что несмотря на высокое качество дистанционного образования в Нидерландах, ученики начальных классов усвоили лишь 4/5 части прогресса, который они обычно делают за год.

Это отставание соответствует времени, на которое были закрыты школы. У детей из неблагополучных семей регресс был еще более заметным,

– говорят исследователи.

По их словам, аналогичная ситуация сложилась во многих странах мира. К тому же в школах Нидерландов были созданы одни из лучших условий для виртуального образования.

Но даже несмотря на это, ученики здесь потеряли в среднем 20% прогресса в знаниях из-за закрытых школ. А дети родителей с низким уровнем образования отстали от своих товарищей на 50%.



Дистанционное обучение из-за пандемии было во всем мире / Фото из открытых источников

Эти результаты подтверждают худшие опасения педагогов относительно локдауна.

Исследователь Арун Фрей говорит, что учителя и администрация школ в Нидерландах предприняли огромные усилия. Правительство обеспечило дополнительную поддержку и финансирование – от качественного интернета до предоставления жилья и поддержки родителей.

Итак, условия в голландской системе были лучше, чем у большинства соседей. Например, в Великобритании, где школы были закрыты дольше, последствия, вероятно, серьезнее.

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Еще одно исследование, проведенное в первой половине 2020 года, свидетельствует, что дистанционное обучение не работает – школьники гораздо хуже усваивают предметы онлайн, чем на уроках в классах.

Так, американские школьники освоили программу английского языка на 70%, а математики – только на 50%, по сравнению с тем, что они обычно успевают пройти за это время.

А немецкие эксперты подсчитали, что закрытие школ и дистанционное обучение обойдется стране в 3,3 триллиона евро.

К слову, в Украине на дистанционное обучение уже перешли почти 5 тысяч школ (это около 30%). Также на самоизоляции из-за COVID-19 находятся более 1 600 классов.