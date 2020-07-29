Карантинный опыт для сферы образования, по мнению половины украинцев, оказался провальным. Среди главных проблем люди называют снижение успеваемости и технические проблемы, которые мешали организовать процесс качественного и интересного обучения.

Мысли Запада и Востока разделились

50% украинцев не нравится система дистанционного обучения в Украине. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" "Образование и пандемия: что украинцы думают о дистанционном обучении и как оценивают ВНО", сообщает "Укринформ". Стоит отметить, что жители Запада оценивают процесс дистанционного обучения гораздо более позитивно, чем жители Юга и Востока.

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Около половины украинцев негативно относятся к внедрению дистанционного образования в связи с пандемией, поддержали этот шаг 32% граждан. Категорически негативных оценок больше в Южном (29%) и Восточном (28%) регионах,

– говорится в исследовании.

Ключевые проблемы

26% опрошенных пожаловались, что уровень детской успеваемости во время карантина существенно снизился, а 22% украинцев недовольны уровнем внимания, который учителя могут уделить каждому ученику в режиме "онлайн".

Также существенной проблемой для учеников и их родителей является плохое качество интернета и невозможность обеспечить детей необходимыми гаджетами. Чаще всего с такими сложностями приходится бороться жителям небольших городов (до 100 тысяч человек).

Интересно, что большинство украинцев считают ответственными за процесс обучения Минобразования, однако есть и такие, которые утверждают: карантинное обучения должен организовать лично президент.

"По мнению большинства украинцев, главную ответственность за качество образования и подготовки школ к работе в условиях пандемии несет Министерство образования и науки, 11% считают, что ответственность за этот процесс должен нести Президент Украины", – сообщают эксперты.

По данным социологов, в опросе приняли участие 2022 респондента от 18 лет, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий.



Как относятся украинцы к дистанционному обучению / Инфографика 24 канала