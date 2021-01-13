Второй семестр большинство заведений образования начали с учебы в режиме онлайн. На время локдауна с 8 по 24 января включительно все школы организовывают образовательный процесс учеников с помощью технологий дистанционного обучения.

Хотя такой формат учебного процесса уже ни для кого не новость, к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву и Министерству образования и науки Украины поступает масса вопросов от родителей учеников. Перечень наиболее распространенных вопросов и ответы на них опубликованы на сайте образовательного омбудсмена Украины.

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Как должно быть организовано дистанционное обучение?

Учебные заведения в пределах дистанционного обучения должны были сделать следующее:

определить формы организации образовательного процесса в режиме онлайн (учебные занятия, консультации, вебинары, форумы, виртуальные экскурсии и т.д.)

выбрать и принять конкретные электронные образовательные платформы, сервисы и инструменты, с помощью которых проводится учебный процесс

Учителя выбирают формы, методы и средства обучения и определяют, в синхронном или асинхронном режиме проводить конкретное занятие. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объясняет, какая разница между синхронным и асинхронным обучением:

Асинхронный режим Ваимодействие учителя с учениками с задержкой во времени. Ученики выполняют задания в удобное для них время (общение в форумах, просмотр презентаций, виртуальных музеев). Синхронный режим Учитель и школьники одновременно находятся в электронной учебной среде или общаются с помощью средств аудио- и видеоконференций.

Обратите внимание, что на синхронную часть дистанционного обучения педагоги должны выделять не менее 30% времени.

Родители должны способствовать выполнению ребенком учебной программы и достижению им предусмотренных результатов, соблюдению принципов академической доброчестности, а также заботиться о психическом и физическом здоровье школьника.

Должен ли учитель проводить онлайн-уроки и какая их продолжительность?

Да, проводить онлайн-уроки является обязанностью учителя! Продолжительность урока в режиме онлайн должна быть не больше, чем 45 минут. Кроме этого, существует Санитарный регламент, по которому определяется время непрерывного взаимодействия школьников с техническими устройствами во время занятий:

для учеников 1 классов – не более 10 минут

2-4 классов – не более 15 минут

5-7 классов – не более 20 минут

8-9 классов – 20-25 минут

Что делать, если учитель или директор школы отказывает в проведении дистанционного обучения?

Если руководство школы мотивирует это тем, что у учителей нет необходимых ресурсов для проведения дистанционного обучения, обратитесь к директору письменно.

Укажите, что основатели учебного заведения должны организовывать системно-техническое обеспечение онлайн-обучения, а руководитель учреждения вправе принять решение о предоставлении учителям персональных компьютеров на временное пользование.

Если на ваше обращение не отреагируют, обратитесь в местный орган управления образованием или к омбудсмену.

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Что делать, если онлайн-уроки отсутствуют?

Поговорите с классным руководителем или учителем и выясните причину. Если педагоги отказываются от коммуникации и ничего не объясняют, или же ситуация после разговора не меняется – также обращайтесь к директору или в местный орган управления образованием.

Правомерно ли так называемое "вайбер-обучение"?

Это не совсем правомерно, ведь не менее 30% учебного времени должно организовываться в синхронном режиме. Пересылка заданий и их проверка в вайбере - лишь один небольшой элемент образовательного процесса.

Как должно осуществляться дистанционное обучение, если в семье нет цифровых устройств или скоростного интернета?

Для учеников, которые не могут принять участие в синхронном взаимодействии с учителем по уважительным причинам, учебное заведение должно обеспечить возможность дистанционного обучения с помощью других средств коммуникации, доступных для детей (телефонной, почтовой связи и т.д.).

Что делать, если учитель во время урока общается на русском, хотя язык обучения в школе украинский?

Обратитесь к классному руководителю или директору и сообщите об этом. Педагоги, которые проводят дистанционное обучение на русском, грубо нарушают требования статьи 7 Закона Украины "Об образовании", в которой указано, что языком образовательного процесса является государственный.

Стоит также упомянуть, что 16 января 2021 вступает в силу норма статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где отмечается, что украинский язык является обязательным к использованию.

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Можно ли ученикам школы и родителям записывать онлайн-уроки с учителями?

Если ученик хочет записать онлайн-урок, он должен предупредить об этом учителя. Если во время занятий учитель осуществляет противоправные действия, запись допускается без разрешения педагога при условии, что съемки направленные на защиту прав человека.

Подробнее о фото- и видеофиксации противоправных действий во время учебного процесса можно прочитать на сайте образовательного омбудсмена.