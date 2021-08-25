Так, с первого сентября почти 15 тысяч школ начнут работу очно. В то же время школ, где полностью вакцинированы 80% педагогов, – единицы. В целом прошли иммунизацию по состоянию на 10 августа около 40% украинских учителей.

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Почему учителя отказываются вакцинироваться

Эксперты говорят, что перспектива дистанционной работы не очень влияет на решение учителей вакцинироваться.

Так, в одной сельской школе совещание проводят без масок, и учителя сидят близко друг возле друга. Коллектив насчитывает 86 работников, из них только 34 педагога вакцинировались.

Директор школы признается, что сама вакцинировалась против коронавируса, но на подчиненных повлиять не может.

Почему учителя отказываются вакцинироваться против COVID-19? По ее словам, кто-то боится осложнений после вакцинации, а кому-то не разрешает церковь.

Некоторые с религиозной точки зрения не хотят вакцинироваться. Говорят, что это чипирование,

– отмечает директор.

А в селе Княгининок на Волыни привиты не более 20% персонала школы. И даже те, кто прививался, сделал это не для того, чтобы защитить себя от коронавируса, а чтобы не было претензий на работе.

В то же время Боярский лицей уже приблизился к отметке в 80%. Там из 130 работников – сотня уже привилась дважды, и еще есть желающие. Первыми пошли вакцинироваться те, кто тяжело переболел. А с каждой последующей сессией привития желающих становилось больше.

Такой высокий уровень вакцинации среди учителей руководство школы связывает с тем, что там был организован пункт прививки. Мобильная бригада в школу приезжала трижды, поэтому доступ к вакцинации был максимально упрощенным.

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Эксперты говорят, что у этой школы есть все шансы сохранить живое обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако пока таких образовательных учреждений единицы.

Что говорят в Министерстве образования и науки

В МОН отмечают, что вакцинация добровольная. Администрация школ не может давить на педагогов. Однако, как именно будут работать учителя в случае новой волны пандемии, будет зависеть от количества вакцинированных работников в школе.

Чтобы прививать больше учителей, МОН вместе с Минздравом рассуждают об открытии пунктов прививки непосредственно в школах, чтобы для учителей максимально упростить процесс вакцинации.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс среди школ, в которых будут вакцинированы 80% персонала. В частности, школы могут выиграть компьютеры и роутеры. Детали и инструкцию, как подать заявку, читайте в статье.