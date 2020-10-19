Министерство образования призвало учебные заведения перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября. Поэтому большинство заведений уже с понедельника переведут занятия в онлайн. Однако для того, чтобы образовательный процесс был качественным, лучше позаботиться о соответствующем оборудовании, а обычной вебкамеры и встроенного микрофона для этого не достаточно.

Как преподавателям, так и студентам следует позаботиться о том, чтобы в процессе дистанционного обучения их было хорошо слышно и видно, поэтому мы подготовили несколько полезных рекомендаций оборудования, которое поможет вам в ходе образовательного процесса на расстоянии.

Набор для видеоконференций

Для проведения видеоуроков с хорошим качеством изображения и звука необходимо оборудование, которое можно настроить или своими силами, или с помощью специалиста, но за очень короткое время.

Лучшим выходом будет воспользоваться недорогим набором для видеосвязи Canon EOS M50 Web Kit.

В состав EOS M50 Web Kit входят:

камера Canon EOS M50;

программное обеспечение EOS Webcam Utility;

объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомикрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта памяти SDXC, карта памяти 64GB;

пошаговая инструкция по установке и использованию;

зарядка на 220 Вольт.

В основе комплекта современная беззеркальная фотокамера EOS M50. Она обладает сенсором размером 22,3x14,9 мм и разрешением 24 мегапикселя. Матрица камеры имеет рекордную чувствительность – 51200ISO, это действительно круто, ведь в домашних условиях обычно нет возможности обустроить достаточное освещение. Кроме того вы можете быть уверены в высоком качестве трансляции, ведь камере буквально достаточно света от монитора, чтобы выдать качественную картинку.

Камера позволяет записывать видео в 4K и совместима с большим количеством оптики благодаря специальному адаптеру. То есть это полноценная современная камера, которую можно использовать как основной инструмент для съемки, например, в отпуске.

Набор гарантирует:

отличное качество видео прямых эфиров, трансляций, видеоконференций и звонков;

наилучшее качество изображения даже в условиях недостаточного освещения;

четкое изображение благодаря автофокусу с отслеживанием лица;

возможность проводит коллективные эфиры в превосходном качестве;

универсальное решение для прямых эфиров, трансляций, увлечения фотографией, создания видеороликов и ведения собственного блога.

Настройка и поддержка

Важным параметром является быстрая установка всех элементов комплекта, в идеале все должно работать по схеме "подключил и начал пользоваться", поэтому Canon максимально упростила этот процесс для пользователей.

Подключается EOS M50 Web Kit к компьютеру действительно просто и без лишних хлопот. Для этого достаточно использовать USB кабель и установить бесплатное программное обеспечение EOS Webcam Utility. Если же у вас возникают вопросы при подключении, производитель подготовил несколько детальных видеоинструкций, максимально упростят процесс установки и подключения набора. Кроме того, можно загрузить инструкции в PDF формате, где пошагово рассказывают, как все правильно подключить и настроить.

В конце концов, вы всегда можете задать вопрос специалисту, который поможет вам в случае, если что-то не удалось настроить, однако это крайне маловероятно.

Домашний принтер

Со стороны может показаться, что кроме мела и доски преподавателю ничего для работы не требуется. Однако каждый учитель хочет сделать теорию и практику своего предмета более понятными и наглядными. Здесь без раздаточных материалов и распечаток обойтись не получится, даже при дистанционном обучении. Все это касается и студентов, которым также нужно немало печатать и при подготовке к обычным занятиям.

В конкретном случае лучше сразу выбирать МФУ – многофункциональное устройство. Он позволит печатать нужные документы, а также копировать и сканировать их для дальнейшего распространения между студентами и преподавателями.

Это существенно упростит процесс дистанционного обучения. Преподавателю и так придется много времени проводить за монитором для общения со студентами. Кроме того, студентам нужно выполнять задания, а преподавателю – их проверять, и чтобы не проводить за компьютером весь день, необходимые материалы можно быстро распечатать.

Преподаватели должны иметь возможность быстро распечатывать и распространять рабочие листы, экзаменационные работы и другие дополнительные материалы, чтобы свести к минимуму количество времени, затрачиваемое на занятия. Студентам также лучше будет печатать нужные для обучения материалы и работы. Все это сохраняет актуальность во время проведения дистанционных занятий.

После проверки, исправлений и дополнений преподаватель сможет легко сделать цифровую копию необходимого материала с помощью сканера и отправить его студенту. Так можно делать и с учебными материалами, которых нет в цифровой форме. Преподаватель всегда сможет быстро скопировать необходимую информацию и отправить ее студенту, а тот быстро поделиться проделанной работой.

Так как печатать придется немало, лучше сосредоточиться на выносливых принтерах. Например, струйные принтеры Canon отлично сохраняют качество документов и четкость текста. По объемам печати, то одного только резервуара для черной краски достаточно (в зависимости от модели) для печати по меньшей мере 8000 страниц. Касательно цветных чернил, то одна заправка обеспечивает печать примерно 7000 копий со средней степенью заливки.

Казалось бы, обычный принтер существенно облегчает жизнь не только студентам, но и преподавателям во время обычного учебного процесса в целом и дистанционной формы в частности. Как видите, печатать придется действительно много, поэтому без такого устройства как принтер просто не обойтись. Кроме того, цветной принтер незаменимый инструмент дома и его работа точно не ограничится помощью в обучении.