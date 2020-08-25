В Украине начал действовать новый раздел регионов на уровне эпидемиологической опасности. Так, 14 районов и городов Украины оказались в "красной" зоне, так что там дети не смогут с 1 сентября пойти в школу. Поэтому они будут учиться дистанционно по меньшей мере до нового распределения 6 сентября.

Школы в "красных" зонах не могут обучать школьников очно. Поскольку там много больных, поэтому безопаснее будет проводить пока что онлайн-обучение, пока не улучшится эпидемическая ситуация в городе. Лишь через 14 дней эксперты пересмотрят решение о послаблениях, сообщает 24 канал

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Какие школы могут начать обучение дистанционно 1 сентября

Ряд городов и районов отнесли к "красной" зоне. И, согласно решению правительства, там запрещено посещать учебные заведения. Однако официальное решение от МОН еще не обнародованы.

Какие города попали в красной зоне:

город Коломыя Ивано-Франковская область;



Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;



город Самбор Львовской области;



город Беляевка Одесской области;



города Дубно и Острог Ровенской;



Костопольский, Радивиловский и Ровненский районы Ровненской области;



город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Известно, что в Черновцах от 24 августа по 7 сентября приостановят свою работу все государственные детские сады, а обучение в школах начнется дистанционно, говорится в приказе Управления образования Черновицкого горсовета.

Как будет происходить обучение с 1 сентября: новые правила

Министерство здравоохранения обновило правила, касателно организации учебного процесса в школах. В частности:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют выкладывать свой предмет в защитных щитках;

учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто придерживаться соответствующей дистанции. Преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Требования к работе образовательных учреждений в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала