Ученые говорят, что подростки по-прежнему проводили много времени с гаджетами, а онлайн-обучение лишь усугубило проблему.
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Также из-за пандемии дети стали меньше общаться "вживую". По словам ученых, все это и приводит к проблемам с психикой – к таким выводам пришли канадские ученые.
Что выяснили ученые
В рамках исследования эксперты изучили связь между разными типами использования экранов и психическим здоровьем детей.
Главный вывод – для старших школьников обучение онлайн связано с повышенным риском развития депрессии и тревожности.
Пандемия COVID-19 привела к серьезным изменениям в повседневной жизни детей... В первую очередь, через введенных мероприятий общественного здравоохранения, связанных с дистанцированием, изоляцией и закрытием школ
– заявили ученые.
Кроме дистанции и социальной изоляции, ухудшение психического здоровья детей может быть связано с:
- нарушением режима сна,
- уменьшением количества физических упражнений,
- уменьшением других просоциальных мер.
Также негативно на психику подростков могут влиять кибербуллинг, стрессовые новости и вредная реклама при использовании гаджетов.
На что надеялись учёные? Команда экспертов полагала, что звонки в Zoom могут улучшить психическое здоровье детей, поскольку позволяют им видеть лица друзей и их эмоции, но оказалось, что это не так.
Ученые отметили, что пандемия оказала серьезное влияние на повседневную жизнь детей. В рамках исследования они проанализировали сообщения родителей о психическом здоровье более 2000 учащихся.
К слову, с распространением вакцинации в Украине с октября в красной зоне могли работать только школы, где получили две дозы прививки 100% работников. Из-за этого многие школы закрылись на дистанцийку и продлили осенние каникулы.