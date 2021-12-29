Ученые говорят, что подростки по-прежнему проводили много времени с гаджетами, а онлайн-обучение лишь усугубило проблему.

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Также из-за пандемии дети стали меньше общаться "вживую". По словам ученых, все это и приводит к проблемам с психикой – к таким выводам пришли канадские ученые.

Что выяснили ученые

В рамках исследования эксперты изучили связь между разными типами использования экранов и психическим здоровьем детей.

Главный вывод – для старших школьников обучение онлайн связано с повышенным риском развития депрессии и тревожности.

Пандемия COVID-19 привела к серьезным изменениям в повседневной жизни детей... В первую очередь, через введенных мероприятий общественного здравоохранения, связанных с дистанцированием, изоляцией и закрытием школ

– заявили ученые.

Кроме дистанции и социальной изоляции, ухудшение психического здоровья детей может быть связано с:

нарушением режима сна,

уменьшением количества физических упражнений,

уменьшением других просоциальных мер.

Также негативно на психику подростков могут влиять кибербуллинг, стрессовые новости и вредная реклама при использовании гаджетов.

На что надеялись учёные? Команда экспертов полагала, что звонки в Zoom могут улучшить психическое здоровье детей, поскольку позволяют им видеть лица друзей и их эмоции, но оказалось, что это не так.

Ученые отметили, что пандемия оказала серьезное влияние на повседневную жизнь детей. В рамках исследования они проанализировали сообщения родителей о психическом здоровье более 2000 учащихся.

Справка! JAMA Network Open – это медицинский журнал с открытым доступом, охватывающий все аспекты биомедицинских наук. Его издает американская медицинская ассоциация. Первый раз журнал вышел в 2018 году.

К слову, с распространением вакцинации в Украине с октября в красной зоне могли работать только школы, где получили две дозы прививки 100% работников. Из-за этого многие школы закрылись на дистанцийку и продлили осенние каникулы.