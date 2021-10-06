Дистанционное обучение – это вынужденная мера, оно не может заменить очное, – Гриневич

Бывшая министр образования Лилия Гриневич заявляет, что дистанционное обучение – это вынужденный шаг в ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Она уверена, что онлайн-обучение никогда не сможет заменить очное.

Министр образования в 2016 – 2019 годах и проректор Киевского университета имени Гринченко Лилия Гриневич отмечает, что дистанционное обучение ни в коем случае не может заменить очное, потому что образование, по ее словам, это не только передача знаний и умений.

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Гриневич считает, что образование – это также и социализация ребенка и его умение наладить общение с другими.

Дистанционное обучение является вынужденной мерой ввиду ситуации, сложившейся с пандемией коронавируса. Но оно не сможет заменить глазное,

– сказала Лилия Гриневич.

В то же время она добавляет, что некоторые элементы дистанционного обучения можно применять вместе с очным обучением, ведь это поможет эффективнее использовать время.

Эксперт даже привела пример – предложить детям посмотреть какой-то учебный фильм дистанционно, а потом обсудить его на уроке. "Это как раз один из инструментов, которые могут мотивировать детей к обучению", – сказала Гриневич.

По ее словам, в странах, которые провели исследования по дистанционному обучению, обеспокоены его результатами. Ведь учебные достижения детей резко снизились. Зато в Украине до сих пор нет результатов правдивого мониторинга.

К слову, ученые из Копенгагенского университета провели исследование, в результате которого выяснили, что студенты, которые учатся онлайн, более активны на лекциях, чем те студенты, которые присутствуют на них физически. Детали исследования – читайте по ссылке.