Как дистанционное обучение изменило образование и что будет дальше
Источник:"Нова українська школа"
Некоторые школы из-за недостаточного количества вакцинированных работников перешли на онлайн-обучение. Как дистанционка изменила образование и что будет дальше – читайте прогнозы экспертов в статье.
Соучредитель ОО "Смарт образование" Оксана Макаренко рассказала, как дистанционное обучение изменило образовательную систему, какие тренды в образовании уже есть и как в ближайшее время изменятся школы.
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Проблемы дистанционного обучения
С 23 сентября, когда Украина оказалась в желтой карантинной зоне, многие школы начали переходить на онлайн-обучение. Однако вынужденная дистанционка уже на первых неделях обучения создала стресс для многих родителей.
В недавнем опросе родители указали, что за карантин дети стали учиться хуже, а напряжение в семье вокруг школы наоборот выросло. 80% учащихся испытывали стресс, тревожность, печаль, чувство одиночества, снижение мотивации,
– рассказала Оксана Макаренко.
По ее словам, во время первого карантина большинство оказались на дистанционном обучении вынужденно, поэтому родители и ученики не были готовы к нему.
В то же время учителя не имели достаточного уровня цифровых навыков, инструментов и методик дистанционного обучения. Не имели материалов, программ и системы оценки, адаптированных к дистанционке.
Но это длится второй год подряд. Было много времени, чтобы подготовиться к новой волне онлайн-обучения, а не просто печатать предписания о принудительной вакцинации учителей.
В Европе, например, где вакцинация учителей идет значительно лучше и большинство школьников уже вернулись за парты наверстывать потерянные знания, Европейская Комиссия одобрила План действий по цифровому образованию на 2021–2027 годы.
"У Украины подобного системного плана нет. Пообещали купить учителям 60 тысяч ноутбуков и еще не купили, потому что увидели коррупционные признаки во время проведения тендеров. Разработали отдельные уроки для ВШО и пару дистанционных курсов для обучения учителей. Но этого мало", – говорит эксперт.
По ее словам, из-за дистанционки накопились большие пробелы в учебе. Особенно в математике. Это показывают неутешительные результаты ВНО. Треть детей не смогли даже преодолеть барьер.
Кроме того, многие родители не могли оказывать детям психологическую поддержку. У кого-то по причине COVID-19, финансовых проблем, неопределенности перспектив, недостатка движения и свежего воздуха, чрезмерной скученности людей в квартирах и тому подобное.
Поэтому очевидно, что социологи во всем мире фиксируют массовую усталость, отвращение к дистанционному обучению как таковому и желание как можно быстрее вернуться к привычной классно-урочной системе в школе.
Но на самом деле не все так плохо. Оксана Макаренко говорит, что ее сын на дистанционном обучении смог больше времени уделить любимым предметам, улучшил результаты и перешел в мощный естественно-математический лицей.
Как дистанционка изменила образование
Еще один страх родителей и педагогов, что дистанционное обучение надолго и что локдауны кардинально изменили систему образования, и она никогда не вернется к привычному формату.
По словам экспертов, дистанционное обучение – это не совсем новое. Это лишь одна из форм обучения, которая позволяет строить гибкую индивидуальную образовательную траекторию. Она зародилась еще в 80-х годах в Америке для людей с инвалидностью.
Еще раньше в Австралии, где большая территория и очень далеко ехать в школу, использовали радио для дистанционного образования. То есть форматы, с которыми мы во время пандемии столкнулись, были и раньше. Просто не были такими массовыми.
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COVID-19 внес коррективы, заставил много экспериментировать и исследовать. Поэтому пандемия стала скорее катализатором изменений.
Однако однозначно можно сказать, что классно-урочная система в том виде, в каком мы ее знаем, уйдет в прошлое. Это была крутая система, когда нужно было научить людей воспроизводить инструкции без ошибок и соответствовать стандартам. Но запрос на развитие личности,
– подчеркнула Макаренко.
Тренды дистанционного обучения:
- Цифровизация, геймификация и развитие иммерсионного обучения (с помощью виртуальной и дополненной реальности).
- Искусственный интеллект стал востребованным для персонализации обучения, построения индивидуальных траекторий, обратной связи и фиксации результатов.
- Автоматизация рутинных процессов, таких как проверка тестов, позволяет высвободить время и творческий потенциал учителя.
- Микрообучение – когда образовательный контент раздробляется на маленькие самостоятельные единицы. Это могут быть обучающие видео по 3–5 минут или развитие одного микронавыка.
- m-Learning – мобильное обучение.
- Различные интеграционные платформы и технологии профессиональной коммуникации и кооперации педагогов и учреждений.
- Еще один важный тренд – edutainment, образование в развлекательном формате.
Также сейчас стремительно формируется запрос на социально-эмоциональное обучение. В 2021 году увеличилась востребованность онлайн-курсов по таким направлениям как майндфулнес, жизнестойкость, управление тревогой, стрессоустойчивость, медитация и осознанность.
Появляются на образовательном рынке труда новые профессии – методист онлайн-курсов, директор онлайн-школы или упаковщик онлайн-контента.
По мнению эксперта, в перспективе 5–10 лет мир еще не полностью перейдет в цифру, но цифровые решения и технологии станут обязательной частью обучения.
Зарубежные примеры позитивных изменений
Больше всего изменений и инноваций наблюдается во внешкольной активности (курсы и кружки) и в частных школах. Они более гибкие, мобильные и быстро реагируют на запрос пользователей.
В крупнейшее в мире решение для школьного образования за время пандемии проинвестировали Китай и США. Они делают в онлайне то же самое, что и в офлайне: воспитывают и учат детей на ценностях и принципах, на которых живет общество.
Так, в Китае каждый школьник обязательно имеет свой цифровой профиль. Но дети имеют право играть в компьютерные игры не более 3 часов в выходные. Остальное время они учатся на школьных платформах.
А в Америке сейчас другой тренд. Там искусственный интеллект помогает максимально подстроиться под образовательные потребности и особенности ребенка, строить индивидуальную траекторию развития. Есть много дистанционных школ, которые финансирует государство.
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Ребенок приходит в американскую школу, его тестируют и составляют индивидуальный план обучения. Школьная платформа включает в себя чрезмерную учебно-развивающую среду, а именно – кучу видео, тестов, 3D-анимаций и тому подобное.
Но там нет такого, чтобы дети учились полностью без сопровождения учителей. Два-три раза в день проходят групповые занятия (не более 20-ти минут). На них обсуждают и корректируют с детьми материал, который они изучали самостоятельно.
А что в это время делают родители? Школа требует, чтобы рядом с ребенком дома постоянно был ответственный взрослый. Так называемый learning coach, который помогает в коммуникации со школой, выполнении лабораторных работ, следит за дедлайнами и организует отдых.