Как дистанционное обучение изменило образование и что будет дальше

Некоторые школы из-за недостаточного количества вакцинированных работников перешли на онлайн-обучение. Как дистанционка изменила образование и что будет дальше – читайте прогнозы экспертов в статье.

Соучредитель ОО "Смарт образование" Оксана Макаренко рассказала, как дистанционное обучение изменило образовательную систему, какие тренды в образовании уже есть и как в ближайшее время изменятся школы.

К теме Каникулы могут сместить: в МОН не исключают, что ученики снова будут учиться летом

Проблемы дистанционного обучения

С 23 сентября, когда Украина оказалась в желтой карантинной зоне, многие школы начали переходить на онлайн-обучение. Однако вынужденная дистанционка уже на первых неделях обучения создала стресс для многих родителей.

В недавнем опросе родители указали, что за карантин дети стали учиться хуже, а напряжение в семье вокруг школы наоборот выросло. 80% учащихся испытывали стресс, тревожность, печаль, чувство одиночества, снижение мотивации,

– рассказала Оксана Макаренко.

По ее словам, во время первого карантина большинство оказались на дистанционном обучении вынужденно, поэтому родители и ученики не были готовы к нему.

В то же время учителя не имели достаточного уровня цифровых навыков, инструментов и методик дистанционного обучения. Не имели материалов, программ и системы оценки, адаптированных к дистанционке.

Но это длится второй год подряд. Было много времени, чтобы подготовиться к новой волне онлайн-обучения, а не просто печатать предписания о принудительной вакцинации учителей.

В Европе, например, где вакцинация учителей идет значительно лучше и большинство школьников уже вернулись за парты наверстывать потерянные знания, Европейская Комиссия одобрила План действий по цифровому образованию на 2021–2027 годы.

Дистанционное обучение / Фото"РБК-Украина"

"У Украины подобного системного плана нет. Пообещали купить учителям 60 тысяч ноутбуков и еще не купили, потому что увидели коррупционные признаки во время проведения тендеров. Разработали отдельные уроки для ВШО и пару дистанционных курсов для обучения учителей. Но этого мало", – говорит эксперт.

По ее словам, из-за дистанционки накопились большие пробелы в учебе. Особенно в математике. Это показывают неутешительные результаты ВНО. Треть детей не смогли даже преодолеть барьер.

Кроме того, многие родители не могли оказывать детям психологическую поддержку. У кого-то по причине COVID-19, финансовых проблем, неопределенности перспектив, недостатка движения и свежего воздуха, чрезмерной скученности людей в квартирах и тому подобное.

Поэтому очевидно, что социологи во всем мире фиксируют массовую усталость, отвращение к дистанционному обучению как таковому и желание как можно быстрее вернуться к привычной классно-урочной системе в школе.

Но на самом деле не все так плохо. Оксана Макаренко говорит, что ее сын на дистанционном обучении смог больше времени уделить любимым предметам, улучшил результаты и перешел в мощный естественно-математический лицей.

Как дистанционка изменила образование

Еще один страх родителей и педагогов, что дистанционное обучение надолго и что локдауны кардинально изменили систему образования, и она никогда не вернется к привычному формату.

По словам экспертов, дистанционное обучение – это не совсем новое. Это лишь одна из форм обучения, которая позволяет строить гибкую индивидуальную образовательную траекторию. Она зародилась еще в 80-х годах в Америке для людей с инвалидностью.

Еще раньше в Австралии, где большая территория и очень далеко ехать в школу, использовали радио для дистанционного образования. То есть форматы, с которыми мы во время пандемии столкнулись, были и раньше. Просто не были такими массовыми.

К теме Студенты на дистанционке более активны на лекциях, чем те, которые учатся в аудиториях, – ученые

COVID-19 внес коррективы, заставил много экспериментировать и исследовать. Поэтому пандемия стала скорее катализатором изменений.

Однако однозначно можно сказать, что классно-урочная система в том виде, в каком мы ее знаем, уйдет в прошлое. Это была крутая система, когда нужно было научить людей воспроизводить инструкции без ошибок и соответствовать стандартам. Но запрос на развитие личности,

– подчеркнула Макаренко.

Тренды дистанционного обучения:

Цифровизация, геймификация и развитие иммерсионного обучения (с помощью виртуальной и дополненной реальности).

Искусственный интеллект стал востребованным для персонализации обучения, построения индивидуальных траекторий, обратной связи и фиксации результатов.

Автоматизация рутинных процессов, таких как проверка тестов, позволяет высвободить время и творческий потенциал учителя.

Микрообучение – когда образовательный контент раздробляется на маленькие самостоятельные единицы. Это могут быть обучающие видео по 3–5 минут или развитие одного микронавыка.

m-Learning – мобильное обучение.

Различные интеграционные платформы и технологии профессиональной коммуникации и кооперации педагогов и учреждений.

Еще один важный тренд – edutainment, образование в развлекательном формате.

Также сейчас стремительно формируется запрос на социально-эмоциональное обучение. В 2021 году увеличилась востребованность онлайн-курсов по таким направлениям как майндфулнес, жизнестойкость, управление тревогой, стрессоустойчивость, медитация и осознанность.

Появляются на образовательном рынке труда новые профессии – методист онлайн-курсов, директор онлайн-школы или упаковщик онлайн-контента.

По мнению эксперта, в перспективе 5–10 лет мир еще не полностью перейдет в цифру, но цифровые решения и технологии станут обязательной частью обучения.

Зарубежные примеры позитивных изменений

Больше всего изменений и инноваций наблюдается во внешкольной активности (курсы и кружки) и в частных школах. Они более гибкие, мобильные и быстро реагируют на запрос пользователей.

В крупнейшее в мире решение для школьного образования за время пандемии проинвестировали Китай и США. Они делают в онлайне то же самое, что и в офлайне: воспитывают и учат детей на ценностях и принципах, на которых живет общество.

Так, в Китае каждый школьник обязательно имеет свой цифровой профиль. Но дети имеют право играть в компьютерные игры не более 3 часов в выходные. Остальное время они учатся на школьных платформах.

А в Америке сейчас другой тренд. Там искусственный интеллект помогает максимально подстроиться под образовательные потребности и особенности ребенка, строить индивидуальную траекторию развития. Есть много дистанционных школ, которые финансирует государство.

Читайте также Учителя не получат ноутбуки для дистанционного обучения как минимум до зимы

Ребенок приходит в американскую школу, его тестируют и составляют индивидуальный план обучения. Школьная платформа включает в себя чрезмерную учебно-развивающую среду, а именно – кучу видео, тестов, 3D-анимаций и тому подобное.

Но там нет такого, чтобы дети учились полностью без сопровождения учителей. Два-три раза в день проходят групповые занятия (не более 20-ти минут). На них обсуждают и корректируют с детьми материал, который они изучали самостоятельно.

А что в это время делают родители? Школа требует, чтобы рядом с ребенком дома постоянно был ответственный взрослый. Так называемый learning coach, который помогает в коммуникации со школой, выполнении лабораторных работ, следит за дедлайнами и организует отдых.