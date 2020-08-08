Во время карантина из-за пандемии COVID-19 учебные заведения вынуждены были срочно перейти на обучение в онлайне. Это оказалось тяжелым испытанием для всех: государства, педагогов и их родителей. В то же время в СМИ и в соцсетях происходили жаркие дискуссии между сторонниками и противниками "Всеукраинской школы онлайн" и других форм дистанционного обучения.

Поэтому перед Украиной встал вопрос: как организовать системное дистанционное обучение в школах, училищах и университетах, чтобы не потерять уникальную возможность модернизировать систему украинского образования, которая в этом очень нуждается. Подробнее об этом в программе "Образовательные войны" на 24 канале говорили эксперты Мария Богуслав, Владимир Спиваковский, Владимир Страшко.

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Почему Украина не была готова к дистанционному обучению?

Мария Богуслав:

Мы 10 лет пытаемся немного ускорить темпы распространения дистанционного образования. Особенно внедрения в школах или университетах. Но именно эти два больших института были не готовы, потому что они не очень хотели готовиться. У них все прекрасно, все работает, все получают зарплату. Если они будут системно переходить в онлайн, то потом будут вопросы: "Ой, а зачем нам ходить на работу, для чего такие большие помещения, надо сокращать штаты...".

Их не так быстро реформируют, но система сама себя удерживает. И этим борется с определенными инновациями. Потому что чем более инновационными будут другие формы, тем более устаревшим будет казаться их обучение.

Однако руководство страны достаточно быстро сориентировалось. За неделю был создан проект "Всеукраинская школа онлайн". Он выполнил свою задачу, несмотря на много критики. Были распределены классы среди национальных каналов, у всех был доступ.

Онлайн-обучение не так просто организовать

Владимир Спиваковский:

Я рад тому, что произошла такая вспышка из-за карантина и внимание к онлайн-обучению. Если бы не было карантина, то так бы продолжалось и дальше. Потому что онлайн-обучение не так просто организовать.

Самая главная проблема – техническая. Не у всех школах есть достаточное количество мощных компьютеров. Не в каждой семье есть достаточное количество планшетов и компьютеров. Многие дети смотрели занятия с мобильных телефонов. Если в семье несколько детей, то это вообще была большая проблема – очередность занятий. Также техническая проблема связана со скоростным интернетом. С тем, как работал Zoom. Техническая проблема до этого никак не могла быть решена, так как не было вопроса актуальности.

Вторая проблема с учителями, которые должны были нести двойную нагрузку. То есть, вместо обычных уроков они должны были по-другому готовить слайды, материалы, организовывать этих детей. Заграницей много школ и учителей вообще отказались от онлайна, потому что им за это не доплачивали.

Также неподготовлены дети, которые дома уклоняются от того, чтобы работать в интернете.

Человек не может учиться без качественной обратной связи

Владимир Страшко:

Есть мировая статистика о том, как люди учатся дистанционно. На самом деле, с начала курса до его завершения доходят от 1 до 5% людей. Почему так мало? Потому что когда ты занимаешься сам, ты должен проявлять "чудеса" стрессоустойчивости и выносливости, ты сам должен осваивать материал. Но человек не может учиться без качественной обратной связи. Если никто не будет этого предоставлять, то как ты поймешь – правильно ли ты интерпретировал знания, которые получил, правильно ли решил эту задачу?

Нет групповой работы, когда люди учатся работать в командах и командные проекты какие-то защищать. Поэтому лучшие мировые практики – это не только онлайн-обучение. Это blended learning (смешанное обучение – 24 канал), когда теорию можно качественно унифицировать с помощью, например лучших преподавателей Украины, сделать видеокурсы, которые будут доступны по всей Украине.

Больше об этом – смотрите в программе.

"Образовательные войны" – совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования, который реализуется в рамках соцпроекта "Образовательный хаб города Киева".