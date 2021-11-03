Дистанционное обучение доставляет хлопот родителям: семьям во Львове обещают помощь

После перехода в красную зону все школы Львова с понедельника, 1 ноября, перевели на дистанционное обучение. Родители, которые не могут остаться дома с детьми, обеспокоены таким решением, однако власти обещают помочь.

Обучение могло бы проводиться в стенах учебного заведения, если бы весь персонал был вакцинирован. Впрочем, сейчас в городе нет ни одной такой школы. Родители школьников недовольны решением городских властей.

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Кто-то считает, что онлайн-обучение только имитация настоящего. Другим трудно организовать его или же не с кем оставить ребенка дома. Несколько родителей уже подписали обращение о возобновлении очного обучения.

В городском совете обещают помочь

В то же время в городском управлении образования пояснили, что двухнедельные онлайн-уроки являются необходимостью из-за коронавируса. Впрочем, семьям, имеющим хлопоты с дистанционкой, в частности недостаточное количество компьютеров для детей, обещают помочь.

Родители могут обратиться к руководителю учебного заведения, где ребенку дадут возможность воспользоваться компьютером. Зоряна Довганык Директор городского управления образования

За выходные с COVID-19 госпитализировали 16 детей

Поддерживают временный переход на дистанционное обучение медики. Только за 30 – 31 октября в Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" поступило 16 детей. Всего с сентября на лечении было почти 200 несовершеннолетних.

Медики отмечают, что многие дети не имеют симптомов коронавируса, однако они заражают взрослых. Заместитель директора по медицинской части больницы "Охматдет" Елена Березовская подчеркнула, что в 2020 году госпитализировали значительно меньше детей.

Я поддерживаю карантинные условия, которые созданы для детей, чтобы хоть немного прервать этот цикл заболеваемости и провакцинировать всех, кого возможно, в том числе детей с 12 лет,

– отметила Березовская.

В городском совете работают над тем, чтобы поэтапно восстанавливать работу школ, в которых будет 100% вакцинированных работников. Сейчас есть заведения, где вакцинировали почти 93% персонала. Если ситуация с COVID-19 в городе улучшится, первыми возобновят работу начальные классы, ученики которых больше всего страдают от онлайн-обучения.

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