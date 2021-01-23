Школьники из прифронтового поселка Троицкое, Луганской области, вынуждены получать дистанционное образование без интернета и даже связи. Только треть учеников местной школы имеет возможность пользоваться интернетом, однако – с перебоями.

Из-за аварийных отключений, свет в селе исчезает почти каждый день, а с ним – интернет. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Украинский язык, как и остальные предметы, во время карантина преподают по телефону, каждому ученику – отдельно. Учительница Светлана Танич сообщила, что на урок для каждого ученика нужно 10 – 15 минут. Она также отметила, что гораздо труднее преподавать по телефону труд и физкультуру.

Некоторых детей родители возят в соседние поселки, чтобы они могли получить школьное задание. В то же время в Новозвановке нет не только интернета, но даже не ловит мобильная связь.

Если ученики и получают доступ к онлайн-уроку – связь все равно может исчезнуть среди занятия. Школьники, для которых неожиданно оборвалась связь во время урока биологии, самостоятельно пытаются разобраться со строением растений. В то же время дети мечтают о традиционном обучении и возможности сесть за парту.



Связь все равно может исчезнуть среди занятия / Скриншот из видео

Неприспособленное обучение

Случаи перебоев со связью в Троицком нередки, рассказала директор школы. По ее мнению, онлайн обучение не приспособлено к прифронтовым деревням.

В классах в среднем учится по 4 – 5 человек, поэтому локдаун могли бы пережить не прерывая обучение – большие классы позволяют рассадить детей на безопасное расстояние. Так уже организовывали учебный процесс, однако предложения учителей никто не услышал.

Начальная школа занималась до 12:00, а старшая школа, с 5 по 9 класс – занималась после 12:00. Учителя могут работать и утром, и после обеда, и вечером, а вот, когда нет света, то уже не заработает ничего,

– сказала директор Троицкой школы Марина Верцанова.

Из 36 учеников Троицкой школы доступ к интернету имеют лишь 11, примерно 20 учеников получали знания с помощью телефонных разговоров, а 6 детей овладевают науку самостоятельно, потому что не имеют даже мобильной связи.



Из 36 учеников Троицкой школы доступ к интернету имеют только 11 / Скриншот из видео

С 24 января Троицкие школьники наконец-то вернутся за парты. Учителя отметили, что весь материал, запланированный на время карантина, придется читать заново.