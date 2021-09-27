Дистанционка у оккупантов: ученики вынуждены передавать домашку через черный вход или окна школы

Еще начало карантина в апреле 2020 года показало, что ни одно учебное заведение оккупированного Луганска не готово к дистанционке. Учителя там не знакомы с компьютерами, поэтому ученики вынуждены передавать домашние задания на проверку через черный вход школы.

Домашку носят в школу, потому что учителя не знакомы с компьютером

Журналисты узнали, что дистанционное обучение у оккупантов сводилось к пересылке через вайбер фото задачи. А выполненное письменное задание дети дают родителям, а те – в определенное время приносят к черному входу в школу или передают через окно в классе.

К теме COVID-19 в школах: сколько учеников и учителей отправили на самоизоляцию с начала года

А если кто-то жаловался на такую ​​"шпионскую активность" в школах, то там это временно прекращали или просто меняли "место приема" тетрадей.

Интрига с рециркуляторами

Кроме того, в первую неделю сентября школы в оккупированном Луганске получили приказ покупать рециркуляторы (приборы, которые обеззараживают воздух), и родители охотно откликнулись. Но здесь разгорелась настоящая война – кто-то говорил, что надо покупать самый дешевый, а кто-то начал поиски в России.



Рециркулятор в школе / Фото prizyv.ru

Параллельно в оккупированном Луганске ходили слухи о том, что интрига с рециркуляторами непростая. Ведь там есть местный производитель рециркуляторов и кто-то из "правительства ЛНР" просто захотел его поддержать.

Уже до середины сентября рециркуляторы были везде. Их выставляли на входе рядом с одноразовыми перчатками, влажными салфетками и бутылочкой спирта.

Что такое рециркуляторы Это приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Принцип работы заключается в том, что воздух из помещения проходит через корпус прибора, в котором работает бактерицидная УФ-лампа. Добавим, что Центр общественного здоровья Украины не рекомендовал использовать рециркуляторы для дезинфекции помещений во время пандемии. Ведь у них низкая эффективность работы и много недостатков.

Закрытие школ из-за COVID-19

Однако несмотря на рециркуляторы дети начали болеть. Волну заболеваний среди детей назвали адаптацией к школе. Однако со временем начали закрывать школы.

По состоянию на 23 сентября в оккупированном Луганске на карантин (без обучения) закрыли 8% школ. Официальная версия – превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Неофициально говорят, что школы закрыли после того, как там обнаружили детей с коронавирусом.

Вакцинируют российским "Спутником"

Процесс вакцинации приобрел определенную прозрачность, но принудительной вакцинации в "ЛНР" нет. Если в феврале-марте вакцинировали только медицинских работников, учителей и "военных", то теперь прививаться могут все желающие. Для этого надо записаться в очередь.

Интересно, что прививки делают однокомпонентной вакциной "Спутник-лайт". Отношение к ней очень разное и отзывы противоположные – от "едва не умер" до "может, вкололи минералку?"

О вакцинации делают запись в санитарной книжке с печатью больницы. Но эта запись нигде не учитывается и не используется. По данным местных властей, прививки сделали 4,4% населения.

Читайте также Вакцинация для педагогов в Украине будет обязательной: решение правительства

Но не все успевают вакцинироваться. Да, один человек (работал охранником в школе) умер от коронавируса, потому что не получил вовремя вакцину. "К прививке оставалось два дня, просто очередь к нему не успела дойти. Стало плохо по дороге на работу", – говорит внук.

Местные в оккупированном Луганске говорят о заниженных показателях, ведь многие не делают тесты. В частных лабораториях они стоят 1 700 рублей или 630 гривен. Лечится большинство дома.

По словам тех, кто прошел через местные стационары, на лечение коронавируса идет в среднем 2 000 – 2 500 рублей в сутки (750 – 1000 гривен).