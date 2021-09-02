"Дистанционка" пугает: как студенты встретили начало учебного года

1 сентября День знаний отмечали не только школьники, но и студенты. Чего они ожидают от этого учебного года и что их пугает? Об этом будущие бизнесмены, юристы, физики и представители других специальностей рассказали 24 каналу.

Исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко

Арчил Корсагия, 1-й курс, специальность "История и археология"



Арчил Корсагия: "От балды поступать так себе" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В десятом классе, в день открытых дверей, я увидел этот факультет и сразу решил сюда поступать. Два года готовился, потому что от балды поступать так себе. Хотел бы, чтобы мы учились на дневной форме хотя бы первые три месяца. Надо же и познакомиться со всеми,

– рассказал он.

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Даниил Ведмидский, 1-й курс, специальность "История и археология"



Даниил Ведмидский уверен, что станет "профессионалом своего дела" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Мы учимся в красном корпусе. В таком знаковом сооружении хочется учиться. Я настроен больше на очное обучение, ведь постоянно сидеть в общежитии не по кайфу. Уверен, что стану профессионалом своего дела. Это же один из самых престижных универов Киева,

– говорит Даниил.

Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко

Даниил Васькив, 2-й курс, специальность "Международные коммуникации"



Даниил Васькив: "Я – радикальный сторонник "очки" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Очень хочу, чтобы этот учебный год проходил офлайн. "Дистанционка" меня разочаровала. В таком формате невозможно получать знания. Я – радикальный сторонник "очки". Во время "дистанционки" не могу сосредоточиться. Да и в договоре у нас прописан дневной формат,

– признается он.

Юлия Маковецкая, 4-й курс, специальность "Международный бизнес"



Юлия Маковецкая: "Преподаватели удаленно не смогли передать достаточно энергетики" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Надеюсь, что в этом году возобновится нормальный процесс обучения. Я смогла себя организовать во время “дистанционки“, однако все равно мечтаю о завершении пандемии. Если есть желание, то учиться вполне реально. Однако преподаватели удаленно не смогли передать достаточно энергетики,

– говорит девушка.

Факультет естественных наук Киево-Могилянской академии

Валерий Шевеля, 3-й курс, специальность "Физика и астрономия"



Валерий Шевеля: "У наших преподавателей очень развит парк гаджетов" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Пока неизвестно, какая у нас будет в дальнейшем форма обучения. На кафедре говорят, что будет несколько недель, а потом нас всех снова выгонят. В принципе, у наших преподавателей очень развит парк гаджетов. Их освоили даже те, кому более 90 лет. Да и запись занятий есть,

– рассказал он.

КПИ имени Игоря Сикорского

Карина Козачук, 3-й курс, специальность "Право"



Карина Козачук уверена, что "через экран монитора невозможно почувствовать вкус студенческой жизни" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На дистанционном очень трудно учиться. Ты существуешь без социумов, одногруппников, преподавателей. Через экран монитора невозможно оценить эмоции и почувствовать вкус студенческой жизни. Сейчас у нас – смешанная форма обучения,

– говорит студентка.

Игорь Погорилов, 3-й курс, специальность "Автоматизированные и роботизированные механические системы"



Во время "дистанционки" Игорь Погорилов "пил чай под одеялом и ничего не делал" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Предпоследний год. Придется учиться. Я еще и по совместительству изучаю немецкий. Мне смешанное обучение очень нравится. Три дня в неделю есть контакт с учителем. Ты что-то записываешь, делаешь, а потом два дня – отдых. Во время "дистанционки" я был более расслаблен дома. Пил чай под одеялом и ничего не делал,

– говорит он.

Кристина Климова, 3-й курс, специальность "Автоматизированные и роботизированные механические системы"

Я из Волынской области. В Киеве живу в общежитии. Условия меня устраивают, но я не знаю, как буду учиться во время "дистанционки". У нас в комнате живет четыре девушки. Будет сложно, если у всех одновременно начнутся лекции. Думаю, что как-то с наушниками получится. На лекциях же мало кто отвечает,

– отметила она.