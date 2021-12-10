Эксперт по вопросам школьного образования Оксана Макаренко рассказала, что украинские социологи в июне 2021 года провели опрос об оценке качества дистанционного школьного образования.

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Результаты опроса:

45% граждан считают, что уровень образования в Украине средний,

44% – что уровень низкий.

Так, если сравнить с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%. В территориальном разрезе лучше всего оценивают уровень среднего образования на западе страны.

Интересно, что 65% родителей выступают против дистанционного образования, в то же время 50% семей со школьниками считают, что введение дистанционного образования способствовало защите их семей от потенциального заражения коронавирусом.

В Украине не проводят анализ, насколько пандемия повлияла на качество образования. Но есть мировые исследования о том, что в таких странах, как Нидерланды и США, потери в знаниях за период карантина были от трех до девяти месяцев по сравнению с офлайн-занятиями,

– отметила Оксана Макаренко.

Это при том, что в этих государствах дети были обеспечены компьютерами, учебниками, материалами, скоростным интернетом. Теперь эти дети наверстывают пробелы в учениях, учителя со школьниками занимаются дополнительно.

Учитель на велосипеде развозил задания

По словам эксперта, государство не признает критические потери в знаниях от дистанционного образования.

"Большинство экспертов считают, что ситуация с дистанционным обучением в Украине намного хуже, потому что у нас по меньшей мере 12% семей не были обеспечены элементарно даже гаджетами, не говоря уже о хорошем интернете", — отметила Макаренко.

Она напомнила, что в Украине многие населенные пункты не обеспечены скоростным интернетом, который позволяет проводить онлайн-уроки. Тогда учителя “выкручивались” как могли.

Кто-то из учителей на велосипеде развозил по домам задания и вкладывал в почтовые ящики. Некоторые учителя прямо в школе оставляли тетради с заданиями, дети их забирали и привозили с выполненными заданиями назад,

– рассказала Оксана Макаренко.

Проблемы дистанционного обучения

Эксперт отметила, что 70% пользовались чатом в вайбере, где учителя и ученики переписывались. Преподаватель давал задания в чате, а дети или их родители присылали выполненные упражнения.

Так, один отец двух девочек жаловался, что у него несколько часов в неделю уходило на составление расписания в гугл-календаре для дочерей. Он из разных мессенджеров собирал задачи, ставил дедлайн, определял сколько времени займет их выполнение, чтобы дети объективно могли это выполнить.

"Все это привело к негативному отношению к дистанционной форме обучения, хотя сама дистанционка не является злом. То, как она была организована в Украине привело к полной дискредитации этой формы обучения", – добавила она.

О преимуществах дистанционки

Оксана Макаренко убеждает, что на самом деле дистанционка имеет и свои преимущества. В частности, это помогло детям достичь лучших результатов.

Например, если ребенок учился математике на бесплатном украинском ресурсе Khan Academy или EdEra или Prometheus, то ученик мог улучшить свои учебные результаты и стать более успешным.

Как отметила эксперт, пандемия еще больше расширила разрыв между детьми из хороших школ и детьми из учреждений, где уровень подготовки посредственный. Чтобы выровнять этот разрыв, ребенку нужно приложить много усилий.

"Но сейчас ребенок может просмотреть на онлайн-курсах именно те уроки, в которых чего-то не понимает. Особенно это полезно в математике и иностранном языке. Такие курсы стоят дешевле, чем репетиторы – от 4 тысяч гривен в месяц. В Киеве цена репетитора от 350 до 700 гривен в час", — объяснила Макарова.

О репетиторах

Эксперт напомнила, что есть удобные сайты с услугами репетиторов и целые сообщества, где люди советуют того или иного преподавателя. Почти все репетиторы предоставляют пробное бесплатное занятие.

Однако подготовка к ВНО с репетиторами — довольно дорогой способ подготовки к ВНО. Ориентировочно это получится 300-400 евро в месяц, если готовиться по основным предметам. Немного дешевле (200-300 евро) будет стоить, если ребенок занимается в группе на подготовительных курсах,

– заметила Марченко.

О бесплатных онлайн-курсах

По словам эксперта, есть хорошие курсы онлайн, что подготовила образовательная платформа EdEra. На разработку им оказало финансовую помощь Посольство Великобритании. Там есть интересные курсы по украинскому языку и биологии, где молодые парни и девушки современным способом понятным языком объясняют детям сложные темы.

"Есть хороший ресурс Prometheus, который разработал курсы по основным предметам для подготовки к ВНО: математика, украинский язык и литература, история Украины, английский язык", – добавила она.

Кроме того, есть бесплатный проект, разработанный общественной организацией "Освіторія". Там есть возможность сделать своего виртуального героя и вместе с ним проходить и готовиться к ВНО.

Результаты ВНО-2021

Последние результаты ВНО-2021 показывают, что 30% детей не смогли сдать математику на уровне "сдал/не сдал".

Современных детей нужно мотивировать к знанию. То, что в Украине 30 выпускников 2021 года с лучшими результатами ВНО получат вознаграждение по 100 тысяч гривен, это может быть одним из мотиваторов к обучению,

– считает Макарова.

К слову, регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и продлится больше месяца – до 9 марта 2022 года. К этому времени выпускникам необходимо определиться с перечнем экзаменов, которые они выберут для сдачи обязательной ГИА или для поступления в вуз.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Добавим, что пробное ВНО, которое будет проходить 19 и 26 апреля, организуют с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий как на входе в пункты тестирования, так и во время него.