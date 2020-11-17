В Украине ужесточили ограничения из-за COVID-19 и ввели общенациональный карантин, и теперь не действуют зоны разделения. Поэтому многие регионы решили с 16 ноября возобновить очное обучение. В каких городах дети вернулись за парты – читайте в материале.

Редакция 24 канала собрала информацию из различных областей о работе школ с понедельника, 16 ноября. Интересно, что учебные заведения решили начать обучение очно, при увеличении количества больных коронавирусом.

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Харьков

Городские власти Харькова отменили дистанционное обучение в школах. Там уже с понедельника, 16 ноября, все ученики школ, а не только начальные классы, учаться в очном режиме. Об этом рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко пресс-службе горсовета.

По ее словам, согласно постановлению правительства, посещение садов, школ и учреждений дополнительного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.

Канев

По решению Каневского горсовета, в городе полноценно открылись все детские сады, школы, внешкольные и художественные учебные заведения. "Везде вводятся ограничения, которые соответствуют оранжевому уровню. Это дает возможность открыть в Каневе школы и детсады", – сообщил председатель делами исполнительного комитета Владимир Святелик.

Запорожье

В городе тоже восстанавливают очное обучение в школах для учеников всех классов. Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк в фейсбуке. Он добавил, что детские сады также работают с соблюдением всех карантинных требований.

Сумы

В городе с понедельника, 16 ноября, ученики 5-11 классов могут учиться по очной форме, а воспитанники кружков – посещать учреждения внешкольного образования. Такое решение принял горсовет.

Житомир

Городские власти Житомира рекомендуют возобновить обучение в очном режиме для учащихся старших классов, но каждое учреждение образования будет решать самостоятельно, как настроить работу с учениками.

"Государственная комиссия предоставила протокол, чтобы каждый регион рассмотрел возможности возобновить работу учебных заведений. Сегодня школы все работают, но в разном режиме", – заявила заместитель начальника Департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко.

Как учатся ученики в других областях

В большинстве городах Украины школы будут работать так же. То есть ученики начальных классов и дошкольники посещать обучение очно, а ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно. В частности, такого режима будут придерживаться следующие города: Ивано-Франковск, Тернополь, Киев, Черновцы и др.

Добавим, что правительство назвало новые условия для закрытия садиков и школ. Так, посещение садов, школ и учреждений внешкольного, спортивной и специализированного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.