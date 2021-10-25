Дистанционка или дополнительные каникулы: как работают школы в регионах красной зоны

Поскольку заболеваемость коронавирусом растет, карантинные ограничения усиливают все больше областей. На этой неделе в красную зону карантина перейдут еще две области. Как работают школы в 6 регионах красной зоны – читайте в статье.

К тому же, в Министерстве здравоохранения предполагают, что каникулы могут продлить для школьников. Допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель

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Какие области в красной зоне

По состоянию на 25 октября, по данным Минздрава, в красную зону входят шесть регионов:

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Одесская область,

Сумская область,

Херсонская область.

Добавим, что Ровенская и Николаевская области переходят в красную зону карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.

Как работают школы в красной зоне

Постановление правительства объясняет, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать в привычном формате.

В МОН подчеркнули, что обучение в школах с 25 октября будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. В то же время вузам советовали перейти на дистанционку до 15 ноября.

Каникулы в школах

Школы в Киеве, Одессе, Луцке, Днепре, Ровно, Житомире, Полтаве и Николаеве ушли на осенние каникулы с 25 октября.

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А школьники в Запорожье и Черкассах будут отдыхать на неделю дольше. Каникулы начались еще 18 октября, и их продлили до 1 ноября.

То есть в Одессе, Днепре, Ровно и Николаеве школы ушли на запланированные каникулы. А учеба в других регионах красной зоны будет проходить с учетом эпидситуации.

Дистанционка или дополнительные каникулы

Херсон – там перевели на дистанционное обучение учеников 1 – 11 классов и воспитанников учреждений внешкольного образования с 25 по 31 октября.

– там перевели на дистанционное обучение учеников 1 – 11 классов и воспитанников учреждений внешкольного образования с 25 по 31 октября. Запорожье – там школьники будут иметь дополнительные каникулы. Ученики были на официальных каникулах с 18 по 24 октября, а теперь они будут отдыхать еще неделю – с 25 октября по 1 ноября.

– там школьники будут иметь дополнительные каникулы. Ученики были на официальных каникулах с 18 по 24 октября, а теперь они будут отдыхать еще неделю – с 25 октября по 1 ноября. Донецк – там ученики 5 – 11 должны были перейти на дистанційку, а начальной школе разрешили работать очно.

– там ученики 5 – 11 должны были перейти на дистанційку, а начальной школе разрешили работать очно. Суммы – с 25 октября там почти все школы перешли на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 5 – 11 классов). Только школа №19 имеет 100% вакцинированных работников, там разрешено очное обучение.

К слову, в СНБО заявили, что с понедельника, 25 октября, все школы Украины должны быть отправлены на каникулы. Исключения могут быть только для 1 – 4 классов. Соответствующее решение вскоре одобрит Кабинет Министров.